7 مشاهد بارزة في «كلاسيكو» الوحدة والعين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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نجح العين في العودة بثلاث نقاط غالية من معقل «أصحاب السعادة»، بعدما حسم نتيجة «الكلاسيكو» أمام الوحدة لمصلحته بثلاثية نظيفة، في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، رفعت رصيد الفريق إلى 40 نقطة، ليواصل طريقه بنجاح نحو المنافسة على درع الدوري.

وأوفت القمة بوعودها بعدما جاءت مثيرة في أحداثها كالعادة، ليتمكن العين من رد هزيمته في ملعبه من الوحدة في مباراة الدور الأول، ولخصت 7 مشاهد بارزة فوز «الزعيم» على «العنابي» في ليلة ابتسمت فيها القمة للعيناوية.

جاء الحضور الجماهيري أبرز مشاهد الكلاسيكو بعدما امتلأت مدرجات استاد آل نهيان عن آخرها من جمهور الفريقين اللذين قدما لوحة رائعة ومشهداً حضارياً في التشجيع من دون الخروج عن النص، وشكل تيفو الفريقين لوحة فنية زادت من الإثارة.

شخصية الزعيم

مجدداً ظهرت شخصية العين في المباراة، ونجح الفريق في مواصلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية، ليعود للمنافسة من بعيد بـ«ريمونتادا»، بعدما كان يحتل المركز السابع في جدول الترتيب بعد نهاية الجولة الـ12 بـ19 نقطة، ولكنه حقق 7 انتصارات متتالية وضعته في سباق المنافسين الأساسيين على اللقب.وفاجأ مانويل خيمينيز مدرب الوحدة الجميع بتغيير طريقة لعب الفريق في بداية المباراة.

ولعب بطريقة 3 - 5 - 2 لإكساب الفريق قوة دفاعية أكبر في مواجهة هجوم العين، وخاصة في ظل النقص العددي وغياب عدد من أبرز العناصر للإيقاف والإصابة، ونجحت طريقة خيمينيز في أول 25 دقيقة وحتى استقبال شباكه الهدف الأول، إذ ظهر الفريق بشكل منظم.

ولكن بعد الهدف تغير كل شيء، واضطر مطلع الشوط الثاني للعودة إلى طريقة 4 - 3 - 2 - 1، وإجراء تعديلات على الخط الخلفي من أجل إشراك ماتيوس بيريرا وفاكوندو لزيادة الفاعلية الهجومية، إلا أن تعديلاته لم يكتب لها النجاح.

خطأ الشامسي

شكل خطأ حارس الوحدة، محمد الشامسي، في استقبال شباكه الهدف الأول، نقطة التحول الأولى في مسار المباراة، بعدما كانت السيطرة متبادلة وسط تكافؤ في أداء الفريقين، وأفضلية نسبية للعنابي، لتنتقل الأفضلية بعد الهدف لمصلحة العين.في الوقت الذي تحسن فيه أداء الوحدة الهجومي مطلع الشوط الثاني، ووسط تراجع نسبي من لاعبي العين لوفير التقدم.

جاء طرد عبدالله الكربي مدافع العنابي بعد تدخل قوي مع بالاسيوس، ليخلط الأوراق ويشكل نقطة التحول الثانية في المباراة، زادت معها معاناة أصحاب الأرض في العودة في النتيجة، وزادت المساحات الخالية في الدفاع وخاصة بعد خروج آلان للإصابة.

كما واصل لابا كودجو مهاجم وهداف العين تألقه بعدما أحرز هدفاً، ليعزز من صدارته قائمة هدافي الدوري بعد مرور 19 جولة بوصوله للهدف رقم 21 في المسابقة، كما نجح في معادلة رقم هداف الوحدة تيغالي هدافاً لمواجهات الفريقين في عصر الاحتراف بـ5 أهداف.

بفوزه في الكلاسيكو أول من أمس، عزز العين من تفوقه التاريخي على الوحدة، ليرفع الانتصارات أمام العنابي إلى 36 انتصاراً، مقابل 22 للوحدة، بينما في عهد الاحتراف، فاز العين بـ15 مباراة مقابل 7 للوحدة وحضر التعادل في 6 مباريات، كما واصل العين تفوقه على الوحدة في ملعب آل نهيان، بعدما لم يحقق الوحدة الفوز على العين في ملعبه في الدوري باستثناء مباراة واحدة في آخر 7 مواسم.

خيمينيز: لا يمكن المنافسة بدون لاعبين مواطنين



وصف الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة الخسارة بـ«المؤلمة»، مؤكداً أن المباراة شهدت سيطرة متبادلة وتكافؤاً بين الفريقين حتى استقبال الهدف الأول من خطأ.

ومن تلك اللحظة بدأت تظهر المشاكل في الفريق. وقال:«خسارة مؤلمة بلا شك، ولكن رغم كل الظروف، اللاعبون قدموا كل ما لديهم في الملعب.

وأضاف: «نحتاج إلى 5 لاعبين مواطنين في كل تشكيلة أساسية بكل مباراة، وعندما نضع لاعبين أو ثلاثة أجانب في الدفاع يحد هذا من قدراتي كمدرب في تطبيق أفكارنا الهجومية.

ومن الصعب المنافسة والقتال في المقدمة من دون لاعبين مواطنين، ورسالتي لكل شخص غاضب، يمكنك مسك ورقة وقلم ووضع التشكيلة بنفسك ولكنك ستجد حجم صعوبة ذلك».

وتابع: «أتفهم غضب الجماهير، فنحن جميعاً غاضبون، وما يحدث حالياً هو ما ذكرناه في نهاية ديسمبر الماضي، فقد طلبت التعاقد مع 3 لاعبين مواطنين، اثنين في مركز الجناح ولاعب ارتكاز.

ولكن لم ننجح في استقطاب مواطنين جدد، وعن مطالبات الجمهور بإقالته»، قال: «أحترم كل الآراء، ولست قلقاً من اتخاذ قرار برحيلي عن الفريق، والجميع يحاول بذل قصارى جهده».

ريبيروف: نستحق الفوز وأداء البعض تحسن كثيراً

أكد الأوكراني سيرجي ريبيروف، مدرب العين، أن فريقه استحق الفوز الذي حققه على الوحدة، وأن الانتصار سيمنح الفريق ثقة ودفعة معنوية كبيرة في المرحلة المقبلة.

وقال عقب اللقاء: «المباراة جاءت حماسية وجماهيرية، والجميع استمتع بها، وأعتقد أن الهدف الأول منح الفريق الثقة وساعدنا كثيراً في الظهور بشكل أفضل».

وأضاف: «آخر مباراتين لعبهما الفريق ضد الشارقة وشباب الأهلي زادتا من ثقة اللاعبين، وبالفعل ظهر ذلك في مواجهة الوحدة، وهناك تحسن واضح في أداء بعض اللاعبين من دون ذكر أسماء».

وأشار إلى أن الفريق يركز الآن على منح لاعبيه راحة للتعافي في ظل توالي المباراة، خاصة وأن المباريات الأخيرة شهدت مشقة، والفريق يركز على الاستعداد للمباراة المقبلة أمام النصر.

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