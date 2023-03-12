تعادل عجمان يفسد «فرحة» خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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شهدت مباراة خورفكان وعجمان احتفالية خاصة أقامها نادي خورفكان، بمناسبة اختيار مدينة خورفكان كأفضل مدينة سياحية عربية لعام 2022.

وعلى أرضية ملعب صقر بن محمد القاسمي كانت الأمور تسير وفقاً لما يتمنى جمهور الخور الذي أنهى فريقه الشوط الأول متقدماً على عجمان بهدفين دون رد عن طريق فابيو ابرو ودودو مع عرض ولا أروع لفرقة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري المدير الفني للنسور.

لكن مقولة لا أمان مع عجمان تحققت في شوط اللعب الثاني، الذي انتفض فيه البرتقالي وقلص الفارق عن طريق المدافع عبدالله صالح ثم أدرك التعادل عبر رأسية المغربي وليد أزاروـ ليفسد عجمان فرحة خورفكان بالتقدم ويعود رجال المدرب غوران بنتيجة التعادل هو بطعم الفوز ليحافظ الفريق على سجله الخالي من الهزائم في آخر 4 مباريات ليحافظ على المركز السادس برصيد 33 نقطة بشكل مؤقت فيما فشل «النسور» في كسر نتيجة التعادل الذي حققه الفريق للمباراة الثانية على التوالي بعد لقاء البطائح الماضي ليرفع النسور الرصيد إلى 21 نقطة في المركز التاسع.

وقال عبدالعزيز العنبري: فريقي كان بحاجة للنقاط الثلاث وتقدمنا بهدفين خلال الشوط الأول، مشيراً إلى أن تراجع الفريق في النصف الثاني من اللقاء منح الأفضلية لفريق عجمان الذي تمكن من إدراك التعادل، لافتاً إلى أن عدم صناعة الفرص في الشوط الثاني عجل بخسارة الفريق لنقطتين ولابد من تحية الفريقين على الأداء ونعد جمهور الخور بأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل، مشيراً إلى أن عجمان فريق جيد ويستحق الاحترام.

بدوره، قال محمد هلال لاعب عجمان، «إن العودة بعد التأخر بهدفين تعتبر إيجابية، لافتاً إلى أن ضغط المباريات أثر على رتم الفريق بدنياً». وأضاف: «في اعتقادي رغبة اللاعبين هي التي منحتهم التعادل والذي يعتبر مرضياً لكل فريق وكان بالإمكان الخروج بنتيجة الفوز لكن نقطة أفضل من الهزيمة».

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