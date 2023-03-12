قمصان الأندية تجمع 159 ألفاً في 6 جولات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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بلغت حصيلة بيع قمصان نجوم 6 أندية بالمزاد 40743 يورو (نحو 159458 درهماً)، وذلك عقب 6 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس السوبر للمحترفين في الموسم الجاري 2022 - 2023، وحصد الشارقة الحصيلة الأكبر بوصول عملية بيع قمصان لاعبيه بالمزاد إلى 11862 يورو (46425 درهماً)، بعدما طرحها للبيع عقب 3 مباريات مهمة للفريق هذا الموسم.

فيما بلغت حصيلة بيع قمصان لاعبي العين، 9110 يورو (نحو 35654 درهماً)، بعدما تم طرحها أيضاً للبيع عقب 3 مباريات للفريق، بينما بلغت حصيلة بيع قمصان نجوم الجزيرة 6576 يورو (25736 درهماً)، بعد بيعها عقب مباراتين للفريق.

مبادرات وجماهير

تم طرح قمصان نجوم 6 مباريات هذا الموسم للبيع عبر مزاد نظمته شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، والتي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم.

وتتضمن تلك المباريات، مواجهات مهمة في مختلف مسابقات المحترفين، ومنها دوري أدنوك للمحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس سوبر المحترفين، ويتم تخصيص عائدات المزادات للأندية المشاركة فيه، من أجل مبادراتها المجتمعية والجماهيرية.

وبدأت مزادات هذا الموسم في 15 سبتمبر الماضي، بطرح قمصان مباراة الجزيرة وضيفه العين، على ملعب استاد محمد بن زايد، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت لمصلحة الجزيرة بنتيجة 2 - 1، وبلغت حصيلة بيع قمصان نجوم العين 3714 يورو، مقابل 3021 يورو لقمصان لاعبي الجزيرة.

الحصيلة الأكبر

ثم تم طرح قمصان نجوم مباراة الوصل ومضيفه الشارقة، في الجولة السادسة للدوري، للبيع في المزاد بعدما انتهت المباراة بفوز الوصل 1 - 0 يوم 16 أكتوبر الماضي ، وبلغت حصيلة بيع قمصان نجوم الوصل 3679 يورو، مقابل 3486 يورو لقمصان نجوم الشارقة.

وفي يوم 15 ديسمبر الماضي، حسم الجزيرة إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالفوز على ضيفه شباب الأهلي 5 - 4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعدما انتهى وقت المباراة بالتعادل 2-2، وهي نتيجة لقاء الذهاب نفسها في دبي، ووقتها بلغت حصيلة بيع قمصان نجوم الجزيرة 3555 يورو، مقابل 3044 يورو لقمصان لاعبي شباب الأهلي.

وأقيم يوم 16 ديسمبر الماضي، إياب نهائي ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بين الوحدة وضيفه العين، على ملعب استاد آل نهيان، وانتهى بالتعادل 1-1، ليتأهل العين إلى الدور قبل النهائي، بعدما انتهى لقاء الذهاب في استاد هزاع بن زايد بالتعادل السلبي، ورغم خروج الوحدة من البطولة، إلا أن قمصان نجومه جمعت 3551 يورو في المزاد، مقابل 1801 يورو، جمعها مزاد بيع قمصان لاعبي العين.

وبعد تعادل الشارقة وضيفه النصر 1-1 يوم 22 يناير الماضي، في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، تم طرح قمصان نجوم المباراة للبيع بالمزاد، وبلغت حصيلة بيع قمصان لاعبي الشارقة 3330 يورو، مقابل 2921 يورو، تم جمعها من بيع قمصان لاعبي النصر.

وأخيراً، وعقب تتويج الشارقة بكأس السوبر لموسم 2022 - 2023، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، بالفوز على العين بهدف دون مقابل يوم 25 فبراير الماضي، حققت عملية بيع قمصان لاعبيه بالمزاد الحصيلة الأكبر هذا الموسم، ببيعها مقابل 5046 يورو، فيما تم بيع قمصان نجوم العين مقابل 3595 يورو.

وتضمن مزاد تلك المباراة، بيع حذاء الكرة وقفاز يد حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، وكرة المباراة الرسمية، وميدالية ذهبية مثل التي توج بها لاعبو الشارقة، وكذلك ميدالية فضية مثل التي نالها لاعبو العين، وقميص حكم المباراة البولندي الدولي سيمون مارسينياك، والذي سبق وأدار نهائي كأس العالم في قطر 2022، وقام بالتوقيع على القميص، إلى جانب التوقيع على بطاقة صفراء تم طرحها أيضاً للبيع بالمزاد.

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