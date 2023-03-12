«دبا الحصن» يستقبل وفد منشآت «الشارقة الرياضي»

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبل نادي دبا الحصن الرياضي، بمقره أول من أمس، وفداً من لجنة متابعة المنشآت بمجلس الشارقة الرياضي، بهدف متابعة مراحل تنفيذ أعمال الصيانة في مختلف صالات النادي.

وقام إبراهيم سعيد بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن بمرافقة الوفد وأطلعهم على أبرز أعمال الصيانة المطلوبة في النادي والأعمال الإنشائية في المسرح وصالة السباحة، إضافة إلى مدرسة العقد الفريد مقر إقامة تدريبات الألعاب الفردية عليها والوقوف على كافة المنشآت الرياضية في النادي، كما عاينت اللجنة مختلف مراحل التنفيذ والصيانة.

وأشاد إبراهيم سعيد بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن بهذه الزيارة، مؤكداً على أهميتها ، وأشار إلى تكامل الجهود من أجل جودة التجهيزات لتحقيق النجاحات وفق أعلى المعايير، وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف توفير البيئة الرياضية الصحية والمتكامل للرياضيين.

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