أحمد الشعفار: الوصل حصد 4 من 6 نقاط من الشارقة

المصدر: دبي-علي شدهان

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أبدى أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رضاه عن تعادل فريقه اليوم السبت مع ضيفه الشارقة في الجولة 19 من دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات، مذكرا بأن الوصل حصد 4 من 6 نقاط في مباراتيه مع الشارقة في الدوري، منوها إلى أن الشارقة فريق قوي، وما زال منافس على درع الدوري.

ولفت الشعفار إلى أنه لا يعتبر الوصل خاسرا بتعادله مع الشارقة، معلا ذلك بأن فريقه في طور البناء للمستقبل، ولا يمكن أن يكون الفوز حالة مستمرة أو مطلبا دائما من الوصل في جميع مبارياته.

وأشار الشعفار إلى أن الفارق في النقاط بين الفرق المرشحة لخطف درع الدوري، ما زال بسيطا، وبامكان أي من الفرق المرشحة، تداركه في الجولات القادمة، مشيرا إلى أن المهم بالنسبة له، هو تقديم الوصل مستويات فنية تُمتع جماهير كرة القدم الإماراتية عموما، وعشاق الفهود خصوصا.

ودعا أحمد الشعفار، رابطة دوري المحترفين الإماراتية، إلى العمل على وضع آلية تتيح دخول أكبر عدد ممكن من الجماهير إلى ملاعب المباريات، مبينا أن أبواب ملعب الوصل مفتوحة أمام كل الجماهير، مقدما الشكر إلى جماهير الفهود على دعمها الفاعل للامبراطور في كل المباريات.

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