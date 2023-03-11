الوصل والشارقة يخسران بالتعادل في قمة الحذر

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير عيسى البلوشي

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خسر فريقا الوصل والشارقة بتعادلهما بهدف لمثله في قمتهما التي سادها الحذر الشديد، والتي جرت مساء اليوم السبت في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، ليرفع الوصل رصيده إلى النقطة 39، متراجعا إلى المركز الثالث في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، فيما رفع الشارقة رصيده إلى النقطة 35، محتلا المركز الخامس.

سجل الشارقة هدف التقدم عن طريق لاعبه جانيني في الدقيقة 68، وأدرك فابيو ليما التعادل للوصل بتسجيله هدفا بالكعب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع.

سيطر الحذر المبالغ فيه على مجريات المباراة، خصوصا في شوطها الأول، بعدما عمدا معا إلى اغلاق المساحات المتاحة للمهاجمين، ما أفقد المباراة الطابع الهجومي المتوقع من قبل الشارع الرباضي الإماراتي.

ورغم التعادل الخاسر، إلا أن الوصل ما زال في قلب المنافسة على درع الدوري، على العكس من الشارقة الذي ابتعد خطوة أخرى عن دائرة الصراع على درع البطولة.

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