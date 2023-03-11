الوصل يعزز هجومه بالايفواري ديالا

المصدر: دبي-علي شدهان

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عزز الوصل خط هجوم فريق النادي الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع المهاجم الايفواري اداما الان ديالو، في صفقة انتقال حر، على أن يتم قيد القادم الجديد في فئة اللاعب المقيم.

ويمثل تعاقد الوصل مع ديالو، حلا مناسبا في ظل حاجة الإمبراطور إلى خدمات مهاجم صريح بعد إنهاء العلاقة مع البرازيلي اوليفيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويبلغ ديالو من العمر 21 عاما، وطوله 179 سم، ووزنه 73 كغم.

ويشكل الأجانب في فئة اللاعب المقيم، ركيزة اساسية في منظومة لعب فريق الوصل خلال بطولات الموسم الجاري، بعدما أثبت الغالبية منهم، كفاءة في أداء الأدوار وتنفيذ المهام، خصوصا المالي سياكا في خط الوسط، والصربي الكسندر في خط الدفاع.

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