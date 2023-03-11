النصر يعبر بني ياس بصعوبة في مباراة الأهداف الملغاة

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير غلام كاركر

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انتزع النصر فوزا ثمينا وصعبا من بني ياس بهدف دون رد في المباراة، التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع بذلك رصيده إلى 17 نقطة في المركز 12، بفارق الأهداف عن البطائح و نقطتين عن السماوي صاحب المركز الـ10.

وقام الحكم عمر محمد آل علي بإلغاء 3 أهداف للنصر سجلها تباعا عن طريق ريان مينديز في الدقيقتين 33 و47 والبديل عبد الله توري في الدقيقة 83 بعد العودة لتقنية الفيديو.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وقليلة الفرص من الفريقين، بالرغم من بعض المحاولات الهجومية التي أوجدها النصر لكنها كانت في كل مرة تنتهي بسهولة في يد حارس المرمى فهد الظنحاني.

وانتظر العميد حتى الدقيقة 18 لتهديد مرمى السماوي بأول فرصة حقيقية، عندما قاد ريان مينديز هجمة من الجهة اليمنى وسدد بقوة لكن الظنحاني تألق بتحويل الكرة بصعوبة إلى الركنية، وفي الوقت الذي بحث فيه النصر عن تسجيل هدف التقدم تراجع بني ياس لوسط الملعب واعتمد على شن الهجمات المرتدة خاصة بعد طرد لاعبه خليل الحمادي في الدقيقة 41 لحصوله على الإنذار الثاني، وكان السماوي قريبا من اختطاف هدف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لكن أحمد شمبيه تصدى بنجاح لتسديدة نيكولاس خيمينيز.

ونزل النصر بثقله إلى الهجوم في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف بواسطة ريان مينديز في الدقيقة 47 لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو التي أظهرت لمس المغربي عادل تاعرابت للكرة بيده قبل تسجيل الهدف.

وواصل العميد محاولاته الهجومية وضغط بكل قوته حتى حصل على ركلة جزاء حولها البرتغالي إلى هدف في الدقيقة 76 ليقود فريقه لكسب 3 نقاط مهمة.

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