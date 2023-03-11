شباب الأهلي يقلب الطاولة أمام الجزيرة ويسترد صدارة الدوري

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى تصوير سيف الكعبي

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أسترد شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين سريعا بعد أن حول تأخره أمام الجزيرة في الشوط الأول بهدفين دون رد إلى فوز في الحصة الثانية 3-2 خلال لقاء الفريقين مساء اليوم في الجولة 19 من المنافسة والذي تميز بالأداء القوي وشهد العديد من الفرص المهدرة للفريقين، وحالتي طرد في الزمن المهدر، الأول كان للاعب شباب الأهلي عيد خميس بالبطاقة الصفراء الثانية بعد نزوله أرضية الملعب بثلاث دقائق، وطرد لاعب الجزيرة مامادو كوليبالي بالبطاقة الصفراء الثانية، بالنتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 42 نقطة مؤمنا صدارته بنهاية مباريات الجولة، ويبقى الجزيرة الذي أهدر 3 نقاط غالية برصيد 33 نقطة في المركز السادس واضعف حظوظه في المنافسة على التتويج باللقب.

وخلال اللقاء، فرض الجزيرة سيطرته على مجريات اللعب بعد انطلاق الشوط الأول بدقائق معدودة وشن هجوما مكثفا على شباب الأهلي الذي أضطر للتراجع إلى المنطقة الدفاعية والإعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة على مرمى الجزيرة في ظل تماسكه الدفاعي بقيادة خليفة الحمادي وميلوس.

وبعد عدة هجمات تمكن الجزيرة من إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء إرتكبها محمد مرزوق مع علي مبخوت الذي تكفل بتنفيذ الركلة ووضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 19، ليواصل الجزيرة تفوقه والضغط على مرمى ضيفه حتى أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 31 بتسديدة قوية من مامادو كوليبالي.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء شباب الأهلي بعد إعادة تنظيم صفوفه ونجح مبكرا في تقليص الفارق بهدف أحرزه عمر خريبين في الدقيقة 47، الشي الذي اشعل المواجهة وسط رغبة الفريقين في هز الشباك، وكانت الفرصة الأبرز من نصيب الجزيرة عن طريق علي مبخوت من حالة إنفراد تام لكن حسن حمزة حارس المرمى واصل التالق وابعد هدفا مؤكدا.

ومع تقدم دقائق اللعب، وتبادل الهجمات ، ضاعت العديد من الفرص للفريقين، حتى تمكن شباب الأهلي من العودة للقاء بإدراك التعادل بهدف أحرزه البديل يحيى الغساني في الدقيقة 71، لتشتغل المواجهة اكثر، وينجح شباب الأهلي في إضافة الهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها كارتابيا في الدقيقة 84، زادت من حماس الفريقين في أرضية الملعب خلال الدقائق المتبقية والتي لم تشهد جديدا حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز يعتبر الأغلى لشباب الأهلي في مشوار البطولة.

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