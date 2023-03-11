أروابارينا يعلن قائمة «الأبيض» بعد الجولة 19 للدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يستعد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني لإعلان قائمة الأبيض الموسعة، عقب انتهاء منافسات الجولة 19 لدوري أدنوك، والتي تختتم مساء اليوم، وستضم ما بين 30 إلى 32 لاعباً.

وهي قائمة مبدئية، يتم تصفيتهم فيما بعد، وفقاً للرؤية الفنية، إلى 26 لاعباً، استعداداً لإقامة معسكر الإعداد المحلي الذي سيقام في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 29 مارس الجاري.

ويأتي معسكر المنتخب وتدريباته الاستعدادية في إطار برنامجه التحضيري للمشاركات الدولية المقبلة، أهمها نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر يناير المقبل، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقد تعرض عدد من اللاعبين للإصابة خلال الجولات الماضية للدوري وآخرهم لاعب شباب الأهلي بدر ناصر، مما يضر الجهاز الفني للبحث عن بدائل لهم.

ويتخلل المعسكر خوض مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخبي طاجيكستان وتايلاند يومي 25 و28 مارس الجاري في أبوظبي، يطمئن خلالهما الجهاز الفني على جاهزية وسلامة اللاعبين الفنية والبدنية، وسيكون اللقاءان بمثابة محطة من محطات إعداد المنتخب بشكل جيد قبل خوض غمار منافسات كأس آسيا.

ويأتي هذا التجمع للمرة الأولى بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة خليجي 25، التي أقيمت مؤخراً في مدينة البصرة العراقية، والتي ودفع فيها الأبيض من دورها الأول، وذلك بعد أداء غير منتظر، خسارتين أمام المنتخب البحريني وأمام الكويتي، وذلك قبل توديع البطولة بتعادل وحيد مع المنتخب القطري.

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