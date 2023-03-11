العين يحسم «الكلاسيكو» بالثلاثة

المصدر: الشارقة،أبوظبي،الفجيرة - طلحة عبدالله ومحمد فضل ومحمد صادق وعلي الظاهري

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اعتلى العين صدارة الدوري مؤقتاً بعد فوزه على مضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة في «الكلاسيكو» الذي أقيم على استاد آل نهيان، مساء أمس، ضمن الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع العين رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بانتظار نتيجة مباريات اليوم عندما يلعب الجزيرة مع شباب الأهلي، والوصل مع الشارقة، بينما توقف رصيد الوحدة عند 37 نقطة في المركز الرابع بعدما تلقى هزيمته الرابعة هذا الموسم.

سجل ثلاثية العين تين يدفاي (25) ولابا كودجو (65) وكايو كانيدو (68).

وفي ثاني مباريات الفترة المسائية، للجولة ذاتها، حسم التعادل الإيجابي «2-2»، ديربي الساحل الشرقي الذي جمع دبا الفجيرة وضيفه اتحاد كلباء.

أحرز هدفي كلباء كل من البديل سلطان عادل والكساندرو سيسالدو، في الدقيقتين 58 و82، فيما سجل للنواخذة البديلان أحمد نبيل وجمال معروف، في الدقيقتين 77 و90 +3، ليرفع فريق نمور كلباء رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، ووصل النواخذة للنقطة الخامسة في المركز الأخير.

كما عاد عجمان بالتعادل 2-2 من ملعب مضيفه خورفكان مساء أمس، وسجل لخورفكان فابيو ابرو، ودودو، في الدقيقتين (41، و45+2)، بينما سجل لعجمان كل من عبدالله صالح، ووليد أزارو في الدقيقتين (71، و84)، ورفع عجمان رصيده إلى (33 نقطة) في المركز السابع، وأصبح رصيد خورفكان (21 نقطة) في المركز التاسع.

وبالتعادل أيضاً، ولكن بهدف لهدف انتهت مواجهة البطائح وضيفه الظفرة باستاد خالد بن محمد في الشارقة، ليرفع البطائح رصيده إلى 17 نقطة والظفرة إلى 8 نقاط.

افتتح التسجيل لفريق الظفرة البرازيلي تياغو دي ليونكو في الدقيقة 43، وأدرك «الراقي» التعادل في الشوط الثاني عبر رأسية اللاعب سيكو بابا في الدقيقة 72 رغم إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب فهد سبيل.

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