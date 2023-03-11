شباب الأهلي بطل دوري الناشئين

المصدر: (دبي - البيان)

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تُوج فريق نادي شباب الأهلي لكرة القدم ببطولة دوري الناشئين تحت 17 عاماً للموسم الرياضي 2022 - 2023، بعد فوزه على نادي الحمرية بخماسية في المباراة التي جرت أمس على ملعب شباب الأهلي بدبي، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه نادي الوصل.سجل أهداف شباب الأهلي، سيف محمد، وغيث عبدالله سهيل، وسيف الغساني، ومحمد جمعة «هدفين».

وقام جمعة حمدان العبدولي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بتسليم أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي شباب الأهلي درع المسابقة والميداليات الذهبية.

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