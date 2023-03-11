النصر وبني ياس.. البحث عن الأمان

المصدر: أبوظبي، دبي - محمد صادق وعدنان الغربي

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يستضيف النصر نظيره بني ياس في السادسة إلا ربعاً من مساء اليوم على إستاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء مهمّ للفريقين يبحثان من خلاله الاقتراب من المنطقة الآمنة خصوصاً بالنسبة للعميد الذي يحتل المركز 12 بـ14 نقطة بفارق 5 نقاط عن السماوي صاحب المركز الـ10.

وتسجل تشكيلة النصر عودة لاعبه البوسني سمير مميشيفيتش الذي غاب عن الجولة الماضية أمام الوحدة بسبب الإيقاف، ما يمنح المدرب الكرواتي غوران توميتش المزيد من الخيارات في وسط الملعب.

وشدد توميتش على أهمية مباراة بني ياس وضرورة تحقيق الفوز فيها من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب، وقال:

تنتظرنا مباراة مهمة على ملعبنا، وهي فرصة ثمينة لتحقيق الفوز وتقليص الفارق بيننا وبني ياس الذي يتقدمنا بفارق 5 نقاط، وأتمنى أن تكون لدينا الفاعلية والجاهزية اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية وتفادي أخطاء المباراة الماضية أمام الوحدة.

وأوضح المدرب الكرواتي أنه يحاول إيجاد الحلول الهجومية التي تساعد الفريق على استثمار الفرص وتحويلها إلى أهداف في ظل معاناة النصر من هذه الناحية.

بدوره، أكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس على صعوبة المباراة، مشيراً إلى أنه سيلجأ إلى إجراء بعض التغييرات على تشكيلة الفريق في مواجهة النصر.

وقال: «ندخل المباراة بعد مرحلة صعبة وتحديداً الخروج من بطولة كأس رئيس الدولة أمام النصر، وسنقوم بإجراء بعض التعديلات على التشكيلة وإراحة بعض اللاعبين».

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