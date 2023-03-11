الوصل والشارقة.. قمة الطموح

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، دبي - البيان

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يترقب الشارع الرياضي الإماراتي، قمة واعدة تجمع الوصل بالشارقة على ملعب الأول في الثامنة والنصف من مساء اليوم لحساب الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقبل القمة الواعدة، يقف الوصل في المركز الثاني في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر شباب الأهلي، فيما يحتل الشارقة المركز الخامس بـ34 نقطة.

ويمر الفريقان بوضع يكاد يكون متشابهاً، ما يجعل توقع نتيجة قمتهما اليوم، أمراً صعباً جداً، خصوصاً وأنهما يعيشان معاً نشوة التأهل إلى نصف نهائي بطولة الكأس.

ويسعى الوصل إلى عدم التفريط بالنقاط الثلاث لقمة اليوم، أملاً بتحقيق هدفه الأهم، والمتمثل باعتلاء قمة الترتيب في حال تعثر المتصدر شباب الأهلي في ذات الجولة.

الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل شدد على أن هدف الوصل هو حصد النقاط الثلاث للمباراة، واعتلاء قمة ترتيب الدوري في حال تعثر المتصدر شباب الأهلي، متوقعاً مباراة مثيرة مليئة بالندية، سواء على أرضية الملعب أو في المدرجات.

ولفت بيتزي، إلى ضرورة مواصلة العمل الجيد في الوصل، لتقديم أفضل ما لديه في المباريات.

وعلق المدير الفني لفريق الشارقة كوزمين أولاريو، على مواجهة الوصل قائلاً: «مباراة صعبة نواجه فيها فريقاً قوياً ظل يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، بالنسبة لنا كل المباريات مهمة ونطمح في العودة للنتائج الإيجابية، فتحقيق الفوز في المباراة يحافظ على حظوظنا في البطولة ويضعنا ضمن الفرق المنافسة».

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