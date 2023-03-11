الجزيرة وشباب الأهلي.. القمة والتعويض

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يستقبل الجزيرة على ملعبه ضيفه شباب الأهلي عند الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم، لحساب الجولة 19 من دوري المحترفين، في مواجهة ملتهبة، يشتد فيها الصراع على النقاط الثلاث، ويعمل خلالها كل فريق على تضميد جراح خسارته في ربع نهائي بطولة كأس رئيس الدولة قبل أيام، والتعويض في بطولة الدوري.

ويسعى الجزيرة، الذي يمتلك 33 نقطة إلى المحافظة على حظوظه في التتويج باللقب عبر تحقيق الفوز اليوم، وتعطيل منافسه، ما يجعل فوزه اليوم بست نقاط، بجانب رغبته في مواصلة نتائجه الإيجابية، أما شباب الأهلي الذي أنهى الجولة السابقة متربعاً على الصدارة برصيد 39 نقطة فيستهدف أيضاً الفوز والوجود في الصدارة بنهاية مواجهات الجولة الحالية، والمضي قدماً في طريقه نحو التتويج باللقب.

صعوبة

وأشار مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إلى صعوبة مهمة فريقه، ذاكراً أن شباب الأهلي يمتلك عناصر جيدة، وأن الفوز عليه يتطلب الكثير من الجهد والتركيز في اللقاء، وأكد كايزر أن فريقه في كامل الجاهزية البدنية للقاء، نافياً أن يكون هنالك تأثير سلبي من واقع الخسارة الأخيرة أمام الشارقة في بطولة كأس رئيس الدولة، وأن الفريقين يعرفان كيف يتجاوزان مثل هذه النتائج.

واعترف كايزر بأن الجزيرة يعاني أمام الفرق الأقل ترتيباً، ويتألق أمام فرق المقدمة، ذاكراً أن السبب في ذلك يعود إلى طريقة لعب المنافسين، وأضاف: الفرق الأقل ترتيباً تلعب أمامنا بطريقة دفاعية تجعلنا نواجه صعوبة في بلوغ شباكها، أما فرق الصدارة فإنها تلعب بأسلوب مفتوح، وهنا تكون فرصة الفوز متاحة للفريقين وبنسبة متكافئة، وفي الكثير من المباريات حالفنا التوفيق في تحقيق الانتصارات.

ويفتقد «فرسان دبي» عدداً كبيراً من لاعبيه الأساسيين، منهم حارس مرماه الأول، ماجد ناصر، للإيقاف بعد طرده في لقاء فريقه أمام العين في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، والذي خسره شباب الأهلي بهدفين دون مقابل، ودومبيا، بعد طرده في مباراة الفريق بالجولة الماضية، والتي فاز فيها على اتحاد كلباء 2-1، وبدر ناصر للإصابة.

وأكد البرتغالي ليوناردو غارديم مدرب شباب الأهلي جاهزية فريقه لمواجهة مضيفه الجزيرة، وقال: «المواجهة مهمة لشباب الأهلي والجزيرة، لأن الفريقين يدخلان المباراة بأهداف متشابهة، مع سعي كل طرف للفوز، وشباب الأهلي سيقاتل لتحقيق الفوز، والعودة بالنقاط الكاملة، والاستمرار في الصدارة، وشباب الأهلي فريق كبير، ولا بد من أن يكون جاهزاً لكل الاحتمالات مع توفير البدائل».

من جانبه، ذكر الأوزبكي عزيز جانيف لاعب شباب الأهلي أن مباراة الجزيرة مهمة، كما أن التحضيرات سارت بصورة جيدة، وقال: «التركيز منصب في الوقت الراهن على لقاء الجزيرة، ونعد ببذل أقصى جهد لإسعاد جماهير شباب الأهلي».

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