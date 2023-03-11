شباب الأهلي يتوج بطلاً لدوري كرة القدم للناشئين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فريق نادي شباب الأهلي لكرة القدم ببطولة دوري الناشئين (تحت 17 عاماً) للموسم الرياضي 2022-2023، بعد تغلبه على فريق نادي الحمرية بخماسية نظيفة، رافعاً رصيده إلى 71 نقطة.

وسجل أهداف شباب الأهلي، سيف محمد، وغيث عبد الله سهيل، وسيف الغساني، ومحمد جمعة "هدفين".

وسلم جمعة حمدان العبدولي عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي شباب الأهلي درع المسابقة والميداليات الذهبية.

وحقق فريق شباب الأهلي خلال هذه النسخة من المسابقة 23 انتصارا، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة فقط، وسجل لاعبوه 129 هدفاً، واستقبلت شباكه 12 هدفاً.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز