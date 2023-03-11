الحمرية يكرّم المدرب عبد المجيد النمر

المصدر: متابعة - محمد فضل

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كرّم نادي الحمرية المدرب الوطني عبدالمجيد النمر اللاعب السابق للنادي والمحاضر في الاتحاد الإماراتي ، وقدم ماجد المهيري المشرف على الفريق الأول نيابة عن مجلس إدارة النادي الشكر للنمر لما قدمه للنادي خلال فترات سابقة، فضلاً عن كونه كان أحد لاعبي عنابي الهواة قبيل أن يتجه لعالم التدريب ويشرف على أندية كبيرة على غرار الشارقة وخورفكان والمنتخبات السنية إلى جانب وصوله لمهنة مدرب محاضر باتحاد الكرة.وأشار المهيري إلى أن أبناء الإمارات دائماً ما يتميزون متى ما أتيحت لهم الفرصة.

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