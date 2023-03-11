4 مواجهات تفتتح الأسبوع 25 من «دوري الأولى»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تشهد مباريات دوري الدرجة الأولى اليوم 4 مواجهات في افتتاحية الأسبوع 25، تجري جميعها عند الساعة 17:35 مساءً، ويستضيف الحمرية رابع الترتيب «43 نقطة» سيتي صاحب المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة في مباراة مهمة للفريقين خصوصاً الحمرية الساعي لمشاركة دبا الحصن مركز الوصافة برصيد 46 نقطة ولو مؤقتاً، فيما يلعب سيتي من أجل الفوز لمغادرة منطقة الهبوط، ويستقبل مصفوت الخامس برصيد 37 نقطة ضيفه الرمس الحادي عشر برصيد 29 نقطة، ويلتقي التعاون صاحب المركز الثامن برصيد 32 نقطة ، مع فريق العروبة العاشر برصيد 31 نقطة.

وفي المباراة الرابعة يواجه مسافي التاسع «31 نقطة» فرسان هيسبانيا صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

وتقام يوم غدٍ 4 مباريات أيضاً، تجمع حتا المتصدر برصيد 50 نقطة، والذي يحل ضيفاً على الجزيرة الحمراء السابع برصيد 32 نقطة، فيما يلتقي دبا الحصن الوصيف بفريق غلف اف سي الثاني عشر برصيد 27 نقطة، ويرحل الإمارات ثالث الترتيب برصيد 44 نقطة إلى ملعب بينونة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة، وفي اللقاء الرابع يلتقي الذيد بفريق العربي في مباراة بين أندية وسط الترتيب.

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