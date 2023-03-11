ختام ناجح لأسبوع تطوير العاملين في شركات كرة القدم بدبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير فعاليات «أسبوع شركات كرة القدم» الذي نظمته أندية دبي تحت إشراف مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 200 من لاعبي ومنتسبي شركات كرة القدم، وكذلك مشاركة 800 طالب وطالبة من المدارس في الأيام المخصصة لانتقاء المواهب.وتم تنظيم الحدث الذي استمر خلال الفترة من 6 فبراير الماضي إلى 5 مارس الجاري بهدف تطوير قدرات شركات كرة القدم من خلال عرض مبادراتها في المجالات التنظيمية، والفنية، والمجتمعية، والقانونية، وشاركت فيه جميع شركات كرة القدم في أندية دبي الأربعة هي: النصر والوصل وشباب الأهلي وحتا، وتم توزيع البرنامج الزمني بواقع أسبوع كامل لكل شركة، وتضمنت الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة وورش العمل وعقد الشراكات.

كما تم تنظيم 14 ورشة عمل تضمنت 22 محاضرة، حضرها أكثر من 200 مشارك، وتنوعت الموضوعات والمحاور التي تم تناولها، حيث اشتملت على محاضرات في قانون العقود، والتسويق، والإعلام، والإدارة «دور المدير الرياضي، والتقييم الإداري، والحوكمة»، والمالية، والطب «الإسعافات الأولية، والتغذية، والمنشطات، والفحوصات الطبية».

تعاون

وأقيمت الفعاليات بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية التي شاركت في تقديم المحاضرات من أبرزها اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، ومدرسة حماية «القيادة العامة لشرطة دبي»، اللجنة الأولمبية الوطنية «الأكاديمية الأولمبية الوطنية»، محاكم دبي.واستضاف نادي الوصل الرياضي فعاليات الأسبوع الأخير من الفعاليات، حيث تم تنظيم محاضرة عن الحوكمة في شركات كرة القدم التسويق والإعلام ومحاضرة عن العقود في شركات كرة القدم، كما تم تنظيم جولة في استاد زعبيل مع التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الفريق الأول وتم عرض نبذة عن تاريخ النادي وفيلم عن أن أنشطة أكاديمية كرة القدم، وشارك اللاعبون في المسابقات والألعاب الرياضية والترفيهية، كما تم إجراء الفحوصات الطبية للاعبين وأولياء الأمور الذين استمعوا إلى محاضرة توعية عن المنشطات وتأثيراتها السلبية على الرياضيين.

ويأتي تنظيم أسبوع شركات كرة القدم في إطار الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي لتحقيق التميز والإنجازات الرياضية من خلال تطوير قدرات منتسبي شركات كرة القدم من اللاعبين والإداريين، ويواصل مجلس دبي الرياضي إطلاق البرامج والمبادرات بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية الحكومية والخاصة، وذلك بهدف تطوير القطاع الرياضي بشكل عام وفئة الناشئين في مختلف الرياضات بشكل خاص باعتبارهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون الوطن في مختلف المحافل الدولية.

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