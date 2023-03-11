«الأبيض الأولمبي».. بداية التحضير لخطف بطاقة الأولمبياد

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يشارك الأبيض الأولمبي في البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 29 مارس الجاري، بالإضافة إلى 9 منتخبات، هي قطر «المستضيف»، كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، قيرغيزستان، العراق، السعودية، عُمان، والكويت، وتعتبر مشاركة الأبيض الأولمبي في البطولة، في إطار إعداد وتجهيز الفريق للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تنطلق سبتمبر المقبل والمؤهلة لنهائيات 2024 بقطر، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024.

قائمة الفريق

وسيتم الكشف عن قائمة الأبيض الأولمبي بعد انتهاء منافسات الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين المقررة يومي 17 و18 مارس الجاري، حيث سيقف الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني دينس سيلفا على مستوى وجاهزية اللاعبين الذين سيتم اختيارهم للقائمة، ويستهل «الأبيض الأولمبي» مشواره في البطولة بلقاء قطر، في مواجهة قوية، ستكون بداية الانطلاقة وخطوة نحو التأهل للدور الثاني للبطولة، التي تأتي بالتزامن مع أيام «فيفا» لشهر مارس، وسيغادر الفريق إلى الدوحة مع بداية التجمع للانخراط في أجواء المنافسة.

محطات الإعداد

وتأتي المشاركة بلاعبي الفريق من «مواليد 2001»، في إطار الاستعداد للمشاركات المقبلة، ومحطة من محطات الإعداد التي سبق وشهدت العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية والمشاركة في بطولة غرب آسيا بفلسطين، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب التي أقيمت في إيران نوفمبر 2019، وكذلك المشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً والتي أقيمت في السعودية فبراير 2020، وأقام أول معسكر في صربيا كمنتخب أولمبي يوليو الماضي. كما خاض الأبيض الأولمبي 6 تجارب ودية في الفترة ما بين سبتمبر ، وحتى 12 يناير الماضيين، استهلها بالتعادل في مواجهتين أمام ضيفه منتخب عُمان 1-1 و2-2، قبل أن يخوض وديتين أمام ضيفه منتخب كوريا الجنوبية في رأس الخيمة 2 - 1 و0 - 2، ليعود ويلعب مباراتين أمام ضيفه منتخب أوزبكستان على ملعب الفجيرة يناير الماضي، خسر الأولى 0 - 2، وفاز في الثانية 2 - 0.

بطاقة التأهل

ويسعى اتحاد الكرة من خلال لجنة المنتخبات والشؤون الفنية على توفير كل الدعم للفريق من أجل ظهوره بمستوى طيب وتوفير احتكاك قوي للاعبين يكسبهم مزيداً من الخبرات، سعي لنيل إحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات آسيا، ومن ثم التأهل إلى الأولمبياد للمرة الثانية بعد أن سبق وتأهل الأبيض إلى أولمبياد لندن عام 2012.

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