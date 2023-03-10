النواخذة والنمور يقنعان بالتعادل الإيجابي بهدفين

المصدر: دبا-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين مباراة ديربي الساحل الشرقي الذي جمع دبا الفجيرة وضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

أحرز هدفي كلباء كل من البديل سلطان عادل والكساندرو سيسالدو في الدقيقتين 58 ، 82 فيما سجل للنواخذة البديلين أحمد نبيل وجمال معروف في الدقيقتين 77 ، 90 +3 ليرفع فريق نمور كلباء رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن ووصل النواخذة للنقطة الخامسة في المركز الأخير ولاتزال وضعيته حرجة ويحتاج الى مزيد من الانتصارات في قادم الجولات لكي يبقى بين أندية دوري أدنوك للمحترفين .

وساد الحذر الشديد مجريات الشوط الأول والذي غابت فيه الفرص من قبل لاعبي الفريقين عدا الكرة المقصية التي لعبها مدافع كلباء عبد السلام محمد " باكوورد " وارتدت من عارضة حارس النواخذة محمد الرويحي في الدقيقة 27 ، ومالت نسبة الاستحواذ طوال الحصة الأولى لمصلحة كلباء والذي بسط سيطرة مطلقة على أرضية الملعب بنسبة 71 بالمائة مقابل 29 في المائة لأصحاب الأرض خلال الشوط الأول لكن دون ان تهتز شباك كل فريق .

وخلال شوط المدربين نجح كلباء في التقدم بهدف السبق عن طريق البديل سلطان عادل الذي استغل هفوة للحارس محمد الرويحي الذي حاول صد احد الكرات بكلتا يديه لتسقط على رأس سلطان عادل الذي لم يتوانى ايداعها الشباك هدف اول للنمور في الدقيقة 58 .

وتمكن البديل أحمد نبيل من ادراك التعادل للنواخذة من الكرة القوية التي أرسلها من خارج منطقة الجزاء لترتطم بقائم الحارس عيسى الهوتي وتعانق الشباك في الدقيقة 77 .

ولم تستمر فرحة دبا بهدفه سوى 5 دقائق بعد تمكن النمور من تسجيل هدف ثانِ عن طريق الكساندرو سيسالدو الذي رفض ابعاد الكرة لحظة وقوع احد زملائه على أرضية الملعب ليتقدم ، ويسدد كرة أرضية زاحفة أعلنت الهدف الثاني وقبيل نهاية المباراة احرز البديل جمال معروف هدف التعادل في الدقيقة 90+3 ، لتنتهي المباراة على وقع التعادل بهدفين.

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