حسم الكلاسيكو أمام الوحدة بثلاثية..العين يعتلي صدارة الدوري مؤقتاً

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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اعتلى العين صدارة الدوري مؤقتاً بعد فوزه على مضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة في "الكلاسيكو" الذي أقيم على ستاد آل نهيان، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع العين رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بانتظار نتيجة مباريات الغد عندما يلعب الجزيرة مع شباب الأهلي، والوصل مع الشارقة، بينما توقف رصيد الوحدة عند 37 نقطة في المركز الرابع بعدما تلقى هزيمته الرابعة هذا الموسم.

سجل ثلاثية العين تين يدفاي (25) ولابا كودجو (65) وكايو كانيدو (68).

قدم الفريقان شوط أول جيد ومتكافئ إلى حد كبير، وكانت أولى المحاولات الحقيقية عن طريق مدافع العنابي التونسي علاء زهير الذي توغل إلى مناطق العين وسدد قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس خالد عيسى.

وتقدم المدافع تين يدفاي بالهدف الأول للعين في الدقيقة 25 مستغلاً خطأ من حارس الوحدة محمد الشامسي ووضع الكرة من مسافة بعيدة من فوق الحارس.

بعد الهدف مالت السيطرة إلى الضيوف الذين هددوا مرمى الوحدة في أكثر من مناسبة، وأهدر كايو فرصة تعزيز التقدم في الدقيقة 30 عندما ارتدت الكرة من الشامسي ولكنها بدلاً من التسديد في المرمى الخالي وضعها بغرابة فوق العارضة.

وكاد الوحدة يدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعدما مرر إسماعيل مطر إلى عبد الله حمد في مواجهة المرمى إلا أنه سدد بعيداً عن المرمى.

وأجرى مدرب الوحدة تبديلين مطلع الشوط الثاني ودفع بالبرازيلي ماتيوس بيريرا ومانع عايض بدلاً من علاء زهير وأحمد راشد، واعتمد العين على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة واضحة، وأهدر لابا كودجو انفراد صريح في الدقيقة 53.

وزادت معاناة الوحدة بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المدافع عبد الله الكربي للتدخل القوي مع بالاسيوس في الدقيقة 55.

وعزز لابا كودجو تقدم العين بالهدف الثاني في الدقيقة 65، قبل أن يضيف كايو كانيدو الهدف الثالث في الدقيقة 68 من عكسية إيريك جهة اليسار.

ومضت الدقائق الباقية من عمر المباراة من دون جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز العين بثلاثية نظيفة.

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