قبل نهائي بطولتي «زايد بن هزاع» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تبدأ صباح الغد بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بالمشرف مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان السنوية لفئة أشبال الكرة تحت 12 سنة وتحت 14 سنة لناشئي الكرة التي ينظمها نادي أبوظبي الرياضي، وبإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تشهد مشاركة 8 فرق محلية لفئة الأشبال، و6 فرق في البطولة الدولية للناشئين التي بلغت المربع الذهبي اقتراباً من التتويج المحدد له عصر بعد غدٍ مسكاً للبطولتين.

ويلعب غداً في الدور قبل النهائي لتلك الفئة أبوظبي الرياضي مع أكاديمية سليساو وأكاديمية ريدز مع باس.

وكان ختام مباريات الدور التمهيدي لفئة تحت 12 سنة أول من أمس، قد شهد فوز نادي أبوظبي الرياضي على فريق مبادرة 9 /0، وفاز فريق باس على أكاديمية تراك بهدف نظيف، وفاز فريق أكاديمية ريدز على فريق ريجنال سبورت 4 /1، وفريق سليساو على مدارس أدنوك 2 /0، وفي ختام مباريات الجولة تعادل فريق أبوظبي مع أكاديمية ريدز 1/1.

أما بطولة تحت 14 سنة لكرة القدم الدولية التي افتتحت أول من أمس على فترتين فتقام اعتباراً من العاشرة من صباح غدٍ مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة.

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