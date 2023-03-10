البطائح والظفرة "حبايب"

المصدر: الشارقة- علي الظاهري تصوير عيسى البلوشي

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حسم التعادل بهدف لمثله مواجهة البطائح وضيفه الظفرة في المبارة التي جرت على استاد خالد بن محمد في الشارقة لحساب الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع البطائح رصيده إلى 17 نقطة والظفرة إلى 8 نقاط.

افتتح التسجيل لفريق الظفرة البرازيلي تياغو دي ليونكو في الدقيقة 43 وأدرك "الراقي" التعادل في الشوط الثاني عبر رأسية اللاعب سيكو بابا في الدقيقة 72 رغم إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب فهد سبيل إثر تدخله على لاعب الظفرة راشد مهير نهاية الشوط الأول، كما لعب الظفرة منقوص العدد في الربع الأخير من المباراة بسبب تلقي لاعبه خالد علي للإنذار الثاني.

وأهدر أصحاب الارض في الدقائق الأخيرة من المباراة فرص محققة وكاد أن يقلب النتيجة لولا تدخل القائم في أكثر من مشهد.

واحتفل نادي البطائح بتدشين الهوية المؤسسية الجديدة على هامش المباراة عبر احتفالية مصغرة تضمنت الأهازيج الشعبية بين الشوطين بمشاركة مجموعة من الأطفال.

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