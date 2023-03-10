تعادل ثمين لعجمان من ملعب خورفكان

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله تصوير-زيشان أحمد

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عاد عجمان بتعادل ثمين 2-2 من ملعب مضيفه خورفكان مساء اليوم الجمعة على استاد استاد صقر بن محمد القاسمي في افتتاح مباريات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، وتقدم خورفكان بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما كلا من فابيو ابرو (ق 41) ودودو، ( ق 45+2)، وفي الشوط الثاني كشر عجمان عن انيابه ليعادل النتيجة عن طريق كلا عبدالله صالح (ق 71)، ووليد ازارو (ق 84) وبالنتيجة رفع عجمان رصيده إلى ( 33 نقطة) بالمركز السابع، بينما رفع خورفكان رصيده إلى (21 نقطة) في المركز التاسع.

بداية مفتوحة

جاءت البداية مفتوحة من الطرفين ما يؤكد عزم كل منهما في الوصول لمرمى الآخر مع أفضلية نسبية لعجمان خلال ربع الساعة الأولى، قبل أن يدخل خورفكان في أجواء اللقاء ويبدأ في محاولاته الهجومية ما أجبر عجمان على التراجع مرغما لحماية مرماه، واستمرت ضغوط أصحاب الأرض عن طريق دودو، وفالمور، وفابيو ابرو، قبل أن ينجح هذا الأخير في افتتاح التسجيل لفريقه مستفيدا من تمريرة ايلتون فليبي، امام المرمى ليضعها بهدوء في الشباك.

الهدف الثاني

برغم تقدمه بهدف تابع خورفكان تقدمه واندفاعه الهجومي وضاعت له أكثر من فرصة خطيرة، فيما لم ترتق ردة فعل عجمان إلى مستوى تخلفه بهدف، خصوصا بعد أن نجح دفاع خورفكان في سد كل المنافذ إلى مرماه، وبينما كان الفريق البرتقالي يسعى جاهدا للعودة إلى المباراة، استفاد خورفكان من هجمة منظمة انتهت عند الخطير دودو الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة على يمين الحارس مسجلا ثاني أهداف فريقه في الشوط الأول.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني اندفع لاعبو عجمان للهجوم بغية تقليص الفارق وتعددت محاولاته عن طريق كل من علي مدن، ووليد ازارو، وفراس بالعربي، وبالمقابل تراجع خورفكان واعتمد على الهجمات المرتدة، وتابع عجمان سيطرته لينجح عبدالله صالح في تسجيل الهدف الأول لعجمان بعدما ارتقى فوق الجميع ليحول كرة عرضية بضربة رأسية محكمة في الشباك لتصبح النتيجة 2-1 لصالح خورفكان.

التعادل

استمر عجمان مسيطرا على مجريات اللعب وتعددت محاولاته ألهجومية ضاغطا بقوة على أصحاب الأرض لتثمر جهوده عن تسجيل الهدف الثاني الذي عادل به النتيجة عن طريق وليد ازارو، وتابع عجمان ضغوطه الهجومية مقابل تراجع واضع لخورفكان لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.

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