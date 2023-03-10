جامعة الإمارات تحتفي بـ «اليوم الرياضي الوطني»

المصدر: وام

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نظمت جامعة الإمارات فعاليات النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني في مقر الحرم الجامعي، تحت شعار "الإمارات تجمعنا".

وتم تنظيم الفعالية بمشاركة مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وبحضور خلفان الظاهري نائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية" الأمين العام"، وإبراهيم مختار رئيس قسم الأنشطة الطلابية، وعدد كبير من الطلبة والطالبات، وأفراد أسرة الجامعة.

وركزت أنشطة اليوم الرياضي الوطني بجامعة الإمارات على جعل الأنشطة الرياضية مستدامة من خلال فعاليات الدراجات الهوائية والمشي والجري وغيرها من الألعاب الرياضية.

وأكد خلفان الظاهري أن اليوم الرياضي الوطني يمثل معان إيجابية كثيرة، تدعو إلى التلاحم، والتواصل بين أفراد المجتمع الجامعي، وتعزز دعمهم لممارسة الرياضة.

وقال إبراهيم مختار أن اليوم الرياضي الوطني يعد دعوة مفتوحة لجميع الطلبة والطالبات لجعل الرياضة أسلوب حياة.

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