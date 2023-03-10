«السوبر» يضع الشارقة ضمن أبرز أندية غرب آسيا

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشارقة ضمن قائمة الأندية الأبرز، والتي حققت نتائج لافتة في المسابقات الكروية المحلية والقارية في منطقة غرب آسيا خلال فبراير الماضي.

وأوضح الاتحاد أنه على الرغم من النتائج المتفاوتة التي حققها الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين خلال الشهر الماضي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة، على لائحة الترتيب العام، إلا أن الفريق نجح في الظفر بكأس السوبر، بعد فوزه على العين بهدف دون مقابل، ليكون الإنجاز المحلي الأبرز هذا الموسم.

وتضمنت قائمة الأندية الأبرز في فبراير أيضاً، الهلال والنصر السعوديين، النهضة العماني، الشرطة العراقي، جبل المكبر الفلسطيني، سترة البحريني، العربي الكويتي، والعربي القطري.

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