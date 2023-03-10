الوحدة والبرج اللبناني ذهاباً وإياباً بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم أن مواجهة الوحدة والبرج اللبناني في الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ستقام ذهاباً وإياباً على ملعب العنابي باستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

ويشارك الوحدة في البطولة العربية للأندية ممثلاً عن الإمارات، حيث أوقعته القرعة في مواجهة البرج اللبناني في الدور التمهيدي للبطولة، حيث يواجه الفائز منهما، الفائز من الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي في الدور الثاني، فيما يتأهل الفائز من المباراتين إلى دور الـ 16 (المجموعات).

وكان الوحدة تلقى طلباً من البرج اللبناني بخوض مواجهة الذهاب بأبوظبي، إذ تقام مواجهة الذهاب يوم 4 أبريل المقبل، فيما تقام مباراة العودة على نفس الملعب يوم 8 من الشهر ذاته.

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