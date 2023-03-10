خورفكان وعجمان.. أهداف مشروعة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، خورفكان – محمد فضل

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يستقبل خورفكان ضيفه عجمان في السادسة إلا ربعاً ضمن مباريات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، ويتطلع النسور إلى استعادة النغمة للتوغل أكثر نحو الوسط، والابتعاد خطوة عن مناطق الهبوط، بينما يدخل عجمان للمباراة في وضع فني ومعنوي أكثر من جيد، بفضل النتائج التي حققها هذا الموسم، وآخرها تأهله للدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة ووجوده في وسط الجدول للترتيب العام للدوري «المركز السابع».

وكان خورفكان قد تعادل خلال المباراة السابقة أمام البطائح، وهى النتيجة ذاتها التي أنهت لقاء مرحلة الذهاب بين النسور والبرتقالي، كما أن الفريقين يتعادلان في عدد مرات الفوز بواقع انتصارين لكل فريق، والتعادل مرة وحيدة.

ويحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بينما وصل عجمان للنقطة 32 وتحقيقه فوزين على التوالي في آخر جولتين على كل من دبا الفجيرة وبني ياس بالنتيجة نفسها «3-2».

ويسعى رجال المدرب عبد العزيز العنبري للإبقاء على النقاط الثلاث على أرضية الملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، لكن الفريق الزائر يقدم أفضل ما عنده هذا الموسم.

بدوره قال عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان: «أعتقد أن عجمان من الفرق الجيدة، ويقدم موسماً رائعاً، لكن ثقتي كبيرة بنجوم خورفكان، وكل لاعب يعرف المهام التي تسند إليه خلال المباراة، ويجب أن يكون التركيز حاضراً ذهنياً وبدنياً، كما أن المستوى الفني العالي سيقود النسور إلى تحقيق النتيجة الإيجابية، وعلى اللاعبين استغلال ظاهرة الأرض والجمهور لينجحوا في حصد العلامة الكاملة وتحقيق النتيجة الإيجابية أمام أحد أفضل الفرق في الدوري».

على الطرف الآخر ركز المدير الفني لعجمان غوران على تمارين خفيفة وتنفيذ بعض التدريبات التكتيكية، وأوضح غوران في تعليقه عن المباراة أن الفترة الزمنية بين المباريات لم تكن كافية للتحضير، ولكن لا بد من التكيف معها وقال تفصيلاً: «لم نحصل على الوقت الكافي للتحضير، بعدما خضنا مواجهة البطائح في كأس رئيس الدولة، ندرك أننا سنخوض مباراة صعبة أمام منافس قوي، ولكن ثقتي كبيرة بقدرات لاعبي عجمان على تحقيق نتيجة إيجابية، تؤمن موقعنا في الدوري، وتكون خطوة على طريق تحقيق طموحنا، بإنهاء الموسم في مركز متقدم بالدوري».

وختم قائلاً: «وضعية الفرق في الدوري صعبة، مع فارق النقاط الضئيل، ولذلك نحن نتعامل مع كل مباراة لوحدها، ونفكر أيضاً في كأس رئيس الدولة والسير في البطولتين بشكل متوازن». من ناحيته قال اللاعب محمد سيف: «مباراتنا في كأس رئيس الدولة وتأهلنا إلى الدور قبل النهائي، صفحة وانتهت، وليس أمامنا الوقت الكافي للراحة، لأن هدفنا الوصول إلى المربع الذهبي للدوري».

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