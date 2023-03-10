البطائح والظفرة.. البحث عن الأمان

المصدر: الشارقة - علي الظاهري، الظفرة - أحمد عيسى

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يخوض فريق البطائح أولى مبارياته على ملعبه اليوم عندما يستضيف فريق الظفرة على استاد خالد بن محمد في منطقة الحزانة بالشارقة في الساعة الخامسة و45 مساءً لحساب الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين. ويتطلع «الراقي» إلى تحقيق الفوز في أول مباراة له على ملعبه.

وقال المغربي سعيد شخيت مدرب البطائح، إن مباراة الظفرة تعتبر عادية والتعامل معها لا يختلف عن المباريات الأخرى، وإن المباراة السابقة أمام عجمان في كأس صاحب السمو رئيس الدولة أدت إلى إرهاق اللاعبين.

أهداف وطموحات

ومن جانبه وصف بدر الدين الإدريسي مدرب الظفرة، لقاء اليوم بالمصيري لفريقه في مسار الدوري، ذاكراً أن المباراة تعتبر ذات أهمية بالغة من واقع موقف فريقه في جدول الترتيب، وقال: المباراة صعبة بالتأكيد، لأن موقف الفريق لا يتحمل المزيد من نزيف النقاط.

وأشار الإدريسي الذي يقود الظفرة في ثاني مباراة له بعد توليه المهمة خلفاً للصربي الكسندر، إلى قوة المنافس، ذاكراً أن البطائح يمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين وأن الفريق قدم موسماً متميزاً رغم حداثة تجربته في دوري المحترفين وحقق العديد من النتائج الإيجابية.

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