دبا وكلباء.. ديربي المصالحة والتعويض

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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يستضيف ملعب تحفة النواخذة «ديربي» من نار يجمع دبا الفجيرة وجاره اتحاد كلباء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، في مباراة يترقبها جمهور كل فريق، وتأتي لحساب الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، ويدخل النواخذة المباراة بشعار الفوز دون سواه لكي ينعش آماله في البقاء، في ظل احتلال فريق المدرب حسن العبدولي المركز الأخير، برصيد 4 نقاط فقط.

وفي ما يتعلق بالفريق الضيف اتحاد كلباء يخوض المباراة بهدف الانتصار أيضاً، وذلك لتعويض جماهيره الهزيمة الماضية أمام المتصدر شباب الأهلي بنتيجة 2 /1.

وكان النمور قد حسموا مواجهة الذهاب أمام دبا لمصلحتهم، ويحتل كلباء المركز الثامن برصيد 24 نقطة، ووصف حسن العبدولي مدرب فريق دبا المباراة بالمهمة، لافتاً إلى أن كلباء يعتبر من الفرق المتألقة، والحذر أمامه واجب، بينما من جانبه قال فرهاد مجيدي مدرب النمور: «بغض النظر عن وضعية الفريقين في جدول الترتيب يجب أن نكون حذرين، ونلعب بذكاء، ودبا فريق جيد»، مؤكداً جاهزية كل اللاعبين من أجل خوض المباراة وهم في حالة معنوية عالية».

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