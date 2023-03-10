بني ياس طريق النصر لتفادي «سيناريو الدور الأول»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتاج النصر لتحقيق الفوز على بني ياس في المباراة المقبلة على أرضه حتى يتجنب تكرار سيناريو الدور الأول الذي حصد فيه «العميد» 6 نقاط فقط من الجولات الـ6 الأولى، عندما حقق فوزاً واحداً على عجمان وتعادل مع الظفرة وخورفكان وبني ياس وخسر من الوحدة والوصل، وبالرغم من استقطاب أكثر من 10 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لم تتحسن نتائج «العميد» بالشكل المطلوب ولم تصل إلى مستوى تطلعات الجماهير.

ويملك «العميد» فرصة ذهبية عندما يواجه بني ياس على استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة 19 غداً من أجل تغيير الصورة السلبية التي ظهر عليها في أغلب مبارياته والاقتراب أكثر من المنطقة الآمنة.

وفي هذا الإطار، أكد الكرواتي غوران توميتش مدرب النصر أن مواجهة بني ياس مفصلية وتحظى بأهمية بالغة من أجل تعزيز حظوظ الفريق في صراع ضمان البقاء بالدوري، مشدداً على ضرورة تحسين الأداء الهجومي، معترفاً بأن فريقه يواجه مشكلة كبيرة وهي عدم إحراز الأهداف بالرغم من نجاحه في إيجاد العديد من الفرص، وقال: عملنا خلال الأسبوع الماضي على تصحيح العديد من الأخطاء وركزنا عملنا على تحسين الأداء الهجومي.

هدف

وبشأن تكرار سيناريو الدور الأول الذي لم يحقق فيه النصر نتائج مشابهة لنتائجه الحالية في الدور الثاني، قال المدرب الكرواتي: ما يحسب لنا في الدور الثاني هو الفوز على فريقين منافسين لنا على البقاء، هما الظفرة وخورفكان، في المقابل خسرنا آخر مباراتين من فريقين ينافسان على اللقب هما الوصل والوحدة، ليس هذا مبرراً ولكننا نطمح لتحقيق المزيد من الانتصارات مهما كانت وضعية الفرق التي نواجهها.

من جهته، أكد المدرب المواطن رائد البلوشي الذي عمل ضمن الجهاز الفني للنصر في الموسم الماضي أن فريقه السابق يعاني من بعض الأخطاء المتكررة خاصة الدفاعية منها، مشيراً إلى أن أغلب الأهداف التي يقبلها النصر في شباكه تأتي عن طريق الكرات الثابتة، وقال: يملك النصر عناصر جيدة ولكنه لم يوظفها بشكل صحيح على أرضية الملعب، كما أنه يعاني من عدم الاستقرار على مستوى المراكز خاصة بالنسبة للاعبين المقيمين، وهوما يخلق خللاً في الفريق.

وأوضح البلوشي أن من أبرز الصعوبات التي يواجهها الفريق هي عدم قدرته على العودة في المباريات التي يكون فيها متأخراً بسبب غياب الروح القتالية والاستسلام، وأضاف: لا يوجد فريق في منأى عن الخسارة ولكن يجب أن يقاتل اللاعبون حتى الرمق الأخير في المباراة، وهذا الشيء افتقدناه في النصر.

وشدد البلوشي على ضرورة دعم الفريق من الناحية المعنوية، وقال: لا مجال في التفريط في نقاط مباراة بني ياس، التي أعتبرها مفصلية للانتقال إلى مرحلة أخرى وعدم الانتظار هدايا الفرق الأخرى، على النصر أن يخدم نفسه بنفسه وهو قادر على ذلك لأنه يملك عناصر جيدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز