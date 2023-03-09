الترشح لجائزة البصمة الرياضية يستمر حتى الخميس

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتواصل استلام ملفات الترشح للدورة الرابعة من «جائزة البصمة الرياضية» التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لنشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء للمجتمع في الرياضة وفي المجتمع.

وأعلنت مؤسسة وطني الإمارات ومجلس دبي الرياضي عن استمرار فتح باب الترشح لاستلام الملفات للدورة الحالية حتى يوم الخميس المقبل من خلال مجلس دبي الرياضي أو رابط الترشح الخاص بمؤسسة وطني الإمارات، على أن يتم تكريم الفائز بجائزة البصمة الرياضية ضمن حفل تكريم الفائزين في جميع فئات «جائزة وطني الإمارات للعمل الانساني» والمقرر تنظيمه يوم 6 أبريل المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز