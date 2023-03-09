طاقم روماني لـ«كلاسيكو» الوحدة والعين

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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استعان اتحاد الكرة بطاقم تحكيم روماني بقيادة الدولي ستيفان كوفاكس، لإدارة مباراة «الكلاسيكو» بين الوحدة والعين باستاد آل نهيان في أبوظبي، في إطار مباريات الجولة 19 لدوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم. ويحتل العين المركز الثالث، برصيد 37 نقطة، فيما يأتي الوحدة رابعاً بالرصيد نفسه وبفارق الأهداف، وستحدد نتيجة المباراة إلى حد كبير شكل المنافسة على قمة الدوري. ويعاون الحكم الروماني طاقم مكون من فاسيلي مارينيسكو، وميهاي أرتين، إضافة إلى أوفيدو هاتيغان لـ«للفار»، والحكم الرابع سيف المصعبي، ومحمد الهرمودي حكم فيديو مساعد.

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