«رابطة المحترفين» تطلق الموسم الثالث للبطولة الإلكترونية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت رابطة المحترفين بالتعاون مع شركة EA SPORTSTM، عن إطلاق الموسم الثالث للبطولة الإلكترونية لرابطة المحترفين الإماراتية، مع التصفيات الرسمية التي ستنطلق في شهر أبريل المقبل.

تقام التصفيات عبر الإنترنت وستكون مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، للتنافس على فرصة فوز أحدهم ليكون اللاعب الذي يمثل الدولة في سلسلة «تصفيات بطولة كأس العالم الإلكترونية لكرة القدم 2023»، وخصصت الرابطة جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف درهم، 10 آلاف درهم للوصيف، ويفوز صاحب المركز الثالث بـ5 آلاف درهم.

وتقام البطولة تحت العلامة «eUAEPL»، وتشهد إقامة 14 محطة تصفيات مختلفة عبر الإنترنت، بواقع تصفيات خاصة بكل ناد من أندية دوري المحترفين، من أجل التأهل إلى النهائيات.

تستمر المرحلة الأولى من 4 إلى 19 أبريل، بمشاركة عدد غير محدود من اللاعبين، ثم القرعة 2 مايو المقبل، تليها المرحلة الثالثة، على أن تكون المرحلة الرابعة والختامية يوم 14 مايو.

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