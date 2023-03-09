«كبار» الحمرية يدعمون «الصغار»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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نظم نادي الحمرية مباراة استعراضية جمعت بين منتسبي أكاديمية الحمرية لكرة القدم ونجوم الفريق الأول، وجرت المباراة في أجواء من الفرحة والبهجة لأبناء الأكاديمية.

بدوره أكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أن المباراة كانت في ثوب تحفيزي لصغار الأكاديمية، حتى يستمرون ويستمدون إلهامهم عبر ممارستهم للكرة بجانب لاعبي الفريق الأول. وأجمع نجوم الفريق الأول على أهمية هذه المبادرات، حيث قال الدولي السوري مارديك مارديكيان إنها بمثابة شحنة معنوية للاعبي الأكاديمية.

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