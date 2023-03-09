16 مشاركاً في دورة مدربي الحراس

المصدر: (دبي - البيان)

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تتواصل محاور دورة اتحاد الكرة لمدربي حراس المرمى لنيل الرخصة التدريبية (C)، التي انطلقت أول من أمس وتختتم غداً، بمشاركة 16 مشاركاً من أندية الدولة. ويُقدم محاور الدورة المحاضرون الوطنيون زكريا أحمد العوضي، وحسن إسماعيل المقيم، ويوسف الزعابي، المعتمدون لدى الاتحاد الآسيوي، وعبدالرحمن عبدالله الجريسان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، محاضراً مساعداً بناء على طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويتضمن برنامج دورة حراس المرمى مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية عن كيفية اكتشاف حراس المرمى الموهوبين، والمهارات الأساسية.



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