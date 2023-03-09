335 لاعباً في مهرجان العميد الأول بالفجيرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت أكاديمية النصر لكرة القدم، مهرجان العميد الأول في منطقة البدية التابعة لإمارة الفجيرة، للفئات العمرية من 8 إلى 12 سنة، واستمرت فعالياته لمدة 6 أيام، بواقع 3 أيام أسبوعياً، وسط إقبال وتفاعل كبير من أولياء الأمور، الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم في المهرجان، وشكر القائمين عليه على جهودهم، حيث وصل عدد المشاركين فيه إلى 335 لاعباً، في أجواء إيجابية مليئة بالنشاط والحيوية، جرى خلالها توزيع الهدايا التذكارية على اللاعبين.

وقال عادل شاكري عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، والمشرف العام على أكاديمية كرة القدم: «العميد» سباق دائماً على صعيد المبادرات الاجتماعية والرياضية، ونسعى دائماً إلى صقل مهارات اللاعبين الصغار، ومنحهم فرص الاحتكاك والدخول في أجواء المنافسات الرياضية، على يد أفضل المدربين في الأكاديمية، فهم جيل المستقبل الواعد، وأساس نجاح أي مجتمع.

بدوره، قال أحمد الدليل مدير أكاديمية النصر لكرة القدم: المهرجان هو إحدى الفعاليات التي تحرص أكاديمية النصر على تنظيمها، بهدف توسيع قاعدة ممارسة النشاط الرياضي لدى الأطفال، إيماناً بالمكانة الراسخة للرياضة في المجتمع، ودورها في تحسين مهارات الناشئة البدنية والفكرية. وقال يوسف الحمادي مدير مدرسة كرة القدم: هذا المهرجان مبادرة اجتماعية ورياضية هادفة، نحن نتبنى نهج الاهتمام بالأطفال والرياضة، ونعمل على إشراكهم في نشاطات رياضية تعود عليهم بالنفع، للمساهمة في تنشئة جيل ناجح متميز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز