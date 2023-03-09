الوصل.. إمبراطور على طريق الذهب

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد فريق الوصل عودته على طريق الذهب في الموسم الحالي، بعدما نجح في بلوغ نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عقب تخطي بني ياس بهدفين نظيفين في ربع نهائي المسابقة، ليواصل «الإمبراطور» تقديم نتائجه الإيجابية، وأنه مرشح قوي في بطولتي دوري أدنوك للمحترفين، الذي يحتل فيه مركز الوصافة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي، والمنافسة على لقب كأس رئيس الدولة. وحقق الوصل بالفوز على بني ياس جملة من الأرقام الإيجابية، إذ تمكن الفريق من الثأر من هزيمته من السماوي في الدور نفسه في الموسم قبل الماضي، ليوجد «الإمبراطور» في نصف نهائي البطولة الغالية للمرة الرابعة في آخر 6 مواسم.

كما نجح الفريق في تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات في جميع المسابقات بالتغلب على الفجيرة والبطائح ودبا والنصر والظفرة وبني ياس، وحافظ على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات أمام دبا والنصر والظفرة وبني ياس، إضافة إلى مواصلة سلسلة عدم الهزيمة في آخر 9 مباريات خاضها الفريق في كل البطولات، وحقق 7 انتصارات وتعادل في مباراتين أمام العين والوحدة.

تأهل

واستطاع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل في صنع توليفة مميزة من اللاعبين، نجحت في إعادة «إمبراطور الذهب» إلى الطريق الصحيح، وبأداء يحصد الإعجاب، استرجع من خلاله جمهور «الفهود» إلى المدرجات بقوة. وأعرب بيتزي المدير الفني للوصل عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على بني ياس، والتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية، ونجح في تسجيل هدفين أمام منافس جيد.

وقال: «النتائج الجيدة تأتي بالتعب وبذل المجهود والعمل الجاد، وسنحاول الاستمرار بنفس الطريقة والمستوى في المباريات المقبلة من الموسم». وعن مواجهة العين في نصف النهائي، أضاف: «بالتأكيد، ستكون مباراة صعبة، ونعرف العين، لأنه فريق قوي للغاية، ولكننا لا نفكر حالياً في هذه المواجهة، وأمامنا مباراة مهمة السبت في الدوري».

وشدد بيتزي على أن الفريق يتعامل خطوة بخطوة، في ما يتعلق بأولويات البطولات.

فوز

من جهته، أكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، أن الوصل استحق الفوز باللقاء، وأن فريقه قدم مباراة سيئة، ولم يظهر بالصورة المطلوبة. وقال: «أهنئ الوصل على الفوز، وكما قلت قبل المباراة، أن الوصل يقدم موسماً مميزاً، للأسف، قدمنا مباراة سيئة، وعانينا في مركز رأس الحربة، بسبب غياب رافائيل إلياس للإصابة».

وعزا إيسايلا خسارة فريقه إلى التفاصيل الصغيرة التي صنعت الفارق لمصلحة الوصل، وفقدان الكرة بسهولة، موضحاً: «قبل أن يسجل الوصل هدفيه، لم يكن لهم أي فرص حقيقية على مرمى فهد الظنحاني، وللأسف، نصل إلى مناطق متقدمة في دفاعات المنافسين، ولكن لا تنتهي الهجمات بأهداف».

ورفض إيسايلا القول إن فريقه يعاني في الجبهة اليسرى، بسبب دفعه بالظهير الأيمن خميس صالح إسماعيل في مركز الظهير الأيسر، مشيراً على أن أقدم على تلك الخطوة نتيجة إصابة جواو فيكتور، وعدم مرور حسين عباس بأفضل فتراته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز