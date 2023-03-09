الشارقة يرفض الاستسلام في طريق «العاشرة»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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حقق الشارقة فوزاً غالياً في توقيت قاتل على الجزيرة، نجح من خلاله في العبور للمحطة قبل الأخيرة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، محافظاً على حظوظه في الدفاع عن اللقب في الطريق للحصول على الفوز العاشر بالكأس الغالية، وتجسدت غلاوة الفوز الشرقاوي في تجاوز الفريق للناحية المعنوية بعد خسارته من الجزيرة نفسه في دوري أدنوك للمحترفين قبل 4 أيام من مباراة الكأس، وفي العودة القوية على مستوى الهجوم بعد هدف التعديل للجزيرة، حتى نجح كايو لوكاس في ترجمة إصرار فريقه على حسم المباراة في وقتها الأصلي عند الدقيقة «90+2»، وعبر المدير الفني للشارقة عن ثقته في الفوز بعد نهاية المباراة، حيث استهل كوزمين تصريحاته متطرقاً إلى المباراة السابقة التي خسرها أمام الجزيرة، فقال: «كنا نعاني من مشكلات عديدة من بعد قمة كأس السوبر الإماراتي، كالإصابات التي تعرض لها كايو فيرنانديز وخالد الظنحاني ومحمد عبد الباسط وماجد حسن».

وأوضح المدرب الروماني: «خاطرنا بمباراة الدوري لأن مباراة الكأس تُقام بنظام خروج المغلوب، ولا مجال للتعويض فيها»، وقال كوزمين قبل مواجهة الجزيرة للاعبين: «كل شيء على ما يرام، وستفوزون بالمباراة».

وعن الأداء الذي قدمه فريقه أوضح كوزمين: «لقد تحكمنا بنسبة 99% من مجريات القمة، وفرضنا سيطرتنا الكاملة على الملعب، الجزيرة سجل علينا بفضل خطأ فردي ارتكبناه، ولكننا في المقابل أهدرنا العديد من الفرص، وكان بإمكاننا إنهاء المباراة مبكراً».

جمالية

من جهته، أشاد مارسيل كايزر، المدير الفني للجزيرة، بجمالية الهدف الذي سجله فريقه وصنعه علي مبخوت من كرة عرضية ذكية باتجاه فلورين تاناسي، والذي عكسها برأسه في شباك الشارقة معلناً تعادل الفريقين بنتيجة 1-1، إلا أن الهدف لم يشفع لفخر أبوظبي، والذي انتهى به المطاف خاسراً بنتيجة 2-1.

وتحدّث كايزر عن المباراة قائلاً: «لم نقدم أداءً جيداً في الشوط الأول، لقد ضغط علينا الشارقة بشكل مميز للغاية، فلم نستطع التعامل مع الضغط، كما ترجم أفضليته في الدقائق الـ 10 الأولى إلى هدفٍ».

وواصل المدرب الهولندي: «عملنا على بناء اللعب بشكلٍ مختلفٍ في الشوط الثاني، فنجحنا، وأصبحنا الطرف الأفضل، قبل أن تتساوى الأفضلية بين الطرفين، ثم سجلنا هدف التعادل الجميل، والذي جاء بتعاونٍ بين مبخوت وتاناسي».

وعن أسباب الخسارة، أوضح كايزر: «لم نعانِ من الإرهاق، وجدول المباريات ليس ضاغطاً. لا توجد أعذار، بل على العكس، فنحن نفضّل خوض مباراة كل 4 أو 5 أيام».

واختتم تصريحاته قائلاً: «نشعر بالإحباط الشديد، وذلك طبيعي، ولكننا سنتجاوز ذلك، سنفكر في المباريات المقبلة».

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