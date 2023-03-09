التجربة الإسبانية حاضرة في نصف نهائي أغلى الكؤوس

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد اتحاد كرة القدم 5 أبريل المقبل، موعداً لإقامة مباريات الذهاب للدور نصف النهائي لمسابقة أغلى الكؤوس، حيث يستضيف الشارقة منافسه عجمان، فيما يتقابل العين مع الوصل في زعبيل، على أن تقام مباريات الإياب 14 أبريل، واستعان اتحاد الكرة بالتجربة الإسبانية، في تطبيق نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة من بداية المسابقة حتى الدور نصف النهائي الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب، لمزيد من تكافؤ الفرص للفرق التي وصلت لتلك المرحلة، على أن يتم تحديد الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية من الفائزين بمجموع المباراتين.

نجاح

وتتطلع جماهير الكرة إلى مباريات دور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تقام مباراتان من العيار الثقيل، من خلال لقاء الشارقة مع عجمان فيما يصطدم الوصل مع العين في مباراة أشبه بالنهائي المبكر، وتعمل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة على توفير كل الدعم والإمكانات اللوجستية لإنجاح تلك المرحلة التنافسية من مسابقة أغلى الكؤوس، بعد أن شهدت مباريات دور الثمانية نجاحاً تنظيمياً مميزاً ومنافسات قوية مثيرة داخل الملعب وحضوراً جماهيرياً كبيراً زاد من إثارة المباريات.

وكانت مباريات دور الـ8 قد خلت من المفاجآت المعتادة في النتائج، وأسفرت عن فوز العين على شباب الأهلي بهدفين دون مقابل، في مباراة وضح فيها تركيز شباب الأهلي على منافسات الدوري الذي يتصدر ترتيبه، فيما نجح الوصل في اجتياز عقبة بني ياس بهدفين، فيما أوقف عجمان طموح البطائح، وثأر الشارقة من منافسه الجزيرة الذي فاز عليه في الدوري، وحقق الملك الفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة.

تنافس

وجدد أحمد يوسف بن درويش رئيس لجنة المسابقات، التهنئة لكل الفرق المتأهلة إلى مرحلة الدور نصف النهائي من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، متمنياً لها التوفيق، وأوضح بن درويش أن البطولة في مراحلها السابقة شهدت تنافساً شرساً بين الفرق، وتوقع درجة أعلى من التنافس في المرحلة الحالية، منوهاً بأن الفرق المتأهلة استحقت الوصول إلى نصف النهائي بعد أن قدمت مستويات فنية رفيعة.

وتوقع رئيس لجنة المسابقات استمرار الإثارة في مباريات نصف النهائي، مؤكداً أن البطولة هي الأغلى في مسابقات كرة القدم الإماراتية، وقال: «الجمهور الرياضي موعود بمباريات مثيرة تجمع فرقاً قوية، تتنافس جميعها على بطاقات التأهل إلى المباراة النهائية، والتفكير بالتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة حلم يسعى لتحقيقه كل لاعب، كما تحرص كل الفرق على التتويج باللقب وكتابة أسمائها في سجل أغلى البطولات».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز