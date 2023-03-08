تحت شعار "الإمارات تجمعنا"..فعاليات رياضية متنوعة في السودان

المصدر: وام

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نظمت سفارة دولة الإمارات لدى الخرطوم فعاليات "اليوم الرياضي الوطني" تحت شعار “الإمارات تجمعنا” وذلك على هامش البطولة العربية للشطرنج للرجال والسيدات التي استضافتها العاصمة السودانية خلال الفترة من 25 فبراير إلى 5 مارس.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للشطرنج نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، الذي شارك في الفعاليات تلبية لدعوة سعادة حمد محمد الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان، وبحضور سعادة أركادي ديفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وسعيد البلوشي، رئيس وفد منتخب الإمارات للشطرنج، أن فعاليات هذا اليوم الرياضي الوطني تجسّد شعار "الإمارات تجمعنا" في إطار التواصل المجتمعي، وتأتي للتعريف بالقيم الإماراتية الأصيلة.

وقال الشيخ سعود المعلا " إن هذه المبادرة المتميزة وبهذا الحضور الكبير من المسؤولين السودانيين ومن قبل الرياضيين تجسد نهج التعايش والتواصل والتسامح وإرساء القيم المتأصلة في أبناء الإمارات الوجه المشرف والمشرق لمبادئ دولة الإمارات ولإرثها الراسخ في تعميق العلاقات الطيبة بين الدول والشعوب ".

وقد شهد الفعالية مسؤولو الاتحادين العربي والسوداني للشطرنج واللجنة الأولمبية السودانية واللاعبون المشاركون في البطولة العربية للشطرنج للرجال والسيدات.

وتضمنت فعاليات اليوم الرياضي مباريات استعراضية في كرة القدم الخماسية شارك فيها عدد من الدبلوماسيين المعتمدين لدى السودان، كما أقيمت مباراة في الشطرنج بين لاعب منتخب الإمارات للشطرنج عمار السدراني واللاعب السوداني أمين محمد، بالإضافة إلى مباراة استعراضية في الشطرنج بين لاعبتي منتخب الإمارات وافية درويش المعمري وشيماء نعمان.

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