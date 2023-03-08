نيوكاسل يُعسكر في دبي قبل استئناف الدوري الإنجليزي

المصدر: وام

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أصبحت دبي وجهة مفضلة لنجوم الكرة الإنجليزية على مدار العام سواء بقضاء اجازاتهم في "دانة الدنيا" أو بإقامة المعسكرات، حيث يقيم نادي نيوكاسل الإنجليزي معسكرا رياضيا قصيرا في دبي ، استعدادا لما تبقى من مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم الذي ينافس من خلاله للحصول على إحدى البطاقات المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي حضور نيوكاسل إلى دبي للعام الثاني على التوالي بعد نجاح معسكره التدريبي في مارس 2022 إلى جانب نجاح المعسكرات التدريبية للفرق الإنجليزية في دبي، وكان آخرهم فريقي أرسنال وليفربول في ديسمبر الماضي وشاركا في كأس سوبر دبي.

و في سياق متصل حجزت منتخبات المكسيك وهولندا والسعودية للشباب (تحت 20 سنة) أماكن إقامتها وتدريباتها بدبي في معسكراتها خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي ضمن استعداداتها للبطولات المقبلة.

كما استضاف مجمع حمدان الرياضي المعسكر التدريبي، الذي نظمه الاتحاد الإنجليزي للسباحة لمنتخبي السباحة والغطس وشارك فيه أكثر من 100 سباح من مختلف الفئات العمرية.

وكان الموسم الرياضي الجاري انطلق بإقامة أكثر من 30 معسكرًا تدريبيًا دوليًا، ويتواصل حضور الفرق والمنتخبات والرياضيين من مختلف الرياضات للاستفادة من الطقس المثالي وتوفر المنشآت التدريبية والسياحية عالمية المستوى إلى جانب جاذبية القطاع السياحي وتطور قطاعات النقل والاتصالات والمنشآت الفندقية ومراكز التسوق والترفيه الشهيرة وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة التي تجعل من دبي مكانًا مفضلًا بشكل دائم للتدريب والإجازات.

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن استمرار تعاونه مع مختلف المؤسسات من داخل وخارج الدولة ومع المنظمين ، لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين ، لإقامة معسكرات تدريبية في الإمارة.

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