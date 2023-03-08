الحمادي.. 600 دقيقة في الملعب لا تكفي

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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600 دقيقة فقط، أي بما يعادل حصيلة 6 مباريات من 18 مباراة في الموسم الكروي الحالي، هي إجمالي مشاركات اللاعب إسماعيل الحمادي، نجم خورفكان، خلال مباريات فريقه هذا الموسم.

بالتأكيد المحصلة ليست كافية لأحد نجوم «الأبيض» الإماراتي السابقين، وإحدى علامات «دورينا»، فقد كان الحمادي حتى وقت قريب من أهم ركائز الفرق التي لعب لها سواء الوحدة أو شباب الأهلي، الذي انتقل منه قبل موسمين إلى خورفكان، ومنذ انضمامه لتشكيلة النسور في موسمه الأول 2020/‏‏2021 كان أحد خيارات الأجهزة الفنية واستمر على ذات النهج أيضاً الموسم الماضي، قبل أن يبقى حبيساً لدكة البدلاء وورقة رابحة لمدرب خورفكان المتميز عبدالعزيز العنبري.

ويحظى الحمادي بعلاقات طيبة مع جماهير خورفكان، التي طالبت دوماً الجهاز الفني بإتاحة الفرصة لنجمها المحبوب وكلها ثقة بأن الحمادي لن يخذلها.

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