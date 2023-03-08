«الإمبراطور» و«الملك» يكملان المربع الذهبي لأغلى الكؤوس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، الشارقة - ياسر قاسم

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أكمل فريقا الوصل والشارقة، أمس، فرق المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ففي اللقاء الأول حسم «الإمبراطور» التأهل عقب تغلبه على مضيفه بني ياس، بهدفين دون رد أحرزهما توماس شانكلاي «ق 36»، وفيليبي غوتيريز «ق 49»، على ملعب السماوي بالشامخة، في الدور ربع النهائي للبطولة، وبهذه النتيجة يتأهل الوصل للقاء العين في نصف النهائي بعد تأهل «الزعيم» للدور ذاته بالفوز على شباب الأهلي، وفي اللقاء الثاني، أكمل حامل اللقب الشارقة عقد المتأهلين للدور نصف النهائي لأغلى الكؤوس بعد فوزه على ضيفه الجزيرة 2-1، ليلاقي فريق عجمان في المربع الذهبي والذي تأهل إليه عقب فوزه على البطائح.

في اللقاء الأول بين بني ياس والوصل، تقاسم الفريقان الهجمات في شوط المباراة الأول، ولكن من دون فاعلية كبيرة على المرميين، قبل أن ينجح علي صالح في ضرب مصيدة التسلل مستغلاً سوء تغطية من دفاع بني ياس، ومرر كرة بينية إلى شانكلاي، الذي لم يجد صعوبة في إيداعها مرمى أصحاب الأرض.

وبدأ الوصل الشوط الثاني بقوة، ونجح في استغلال المساحات الخالية في دفاع بني ياس، ونجح فابيو ليما من هجمة مرتدة سريعة في قطع الكرة من مدافع السماوي خميس صالح إسماعيل، ومرر إلى فيليبي غوتيريز الذي انفرد بمرمى خالد الظنحاني، ووضعها بيسراه في الشباك، مسجلاً الهدف الثاني لـ «الإمبراطور» في الدقيقة 49.

وحاول بني ياس العودة في النتيجة ولكنه وجد صعوبة في اختراق دفاع الوصل، باستثناء تسديدة في الدقيقة 78 من البديل أحمد شحدة أبو ناموس ارتطمت بالعارضة، لينتهي اللقاء بفوز الوصل والصعود إلى نصف النهائي.

هجمة

وفي المباراة الثانية، والتي جاءت مثيرة من بدايتها وأول تهديد للمرمى للشارقة من دجانيني أنقذها علي خصيف بعد دقيقتين، وكانت أول هجمة حقيقية للجزيرة في الدقيقة 22 من انفراد علي مبخوت أنقذها عادل الحوسني، وشهدت الدقيقة 26 أخطر هجمة للشارقة عن طريق عرضية عثمان كمارا حولها المدافع خليفة الحمادي بالخطأ تجاه مرماه ارتدت من العارضة، ونجح الشارقة في افتتاح التسجيل في الدقيقة الأخيرة للوقت البديل «45+4» عن طريق لوان بيريرا مستفيداً من عكسية دجانيني لينتهي عليه الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حرم حارس الشارقة عادل الحوسني الجزيرة من تعادل مبكر بعد دقيقتين من بداية الشوط بتصديه لتسديدة ميلوش، وأهدر كايو فرصة للشارقة من تمريرة دجانيني ثم حرم الحارس علي خصيف الشارقة من هدف ثانٍ من فرصة لوان بيريرا، ومع الضغط الهجومي للجزيرة نجح ثاناس في تحقيق التعادل برأسية ذكية على يسار الحارس من عكسية علي مبخوت في الدقيقة 59، وأهدر بعدها البديل باكو الكاسير انفراداً كاملاً بمرمى علي خصيف ليضيع هدف التقدم للشارقة، واستمر إهدار الفرص حتى جاءت الدقيقة 91 لتعلن عن هدف الفوز الغالي للشارقة عن طريق كايو لوكاس، والذي انتهت عليه المباراة.

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