الوحدة يلتقي البرج اللبناني في تمهيدي كأس الملك سلمان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي فريق الوحدة «أصحاب السعادة» نظيره فريق البرج اللبناني في الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، والذي سيقام بنظام الذهاب والإياب، ويُشارك فيه 24 نادياً، وسيتأهل منها 6 أندية إلى مرحلة دور المجموعات.

جاء ذلك في مراسم قرعة البطولة التي جرت أمس بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وأعضاء مجلس الاتحاد ورؤساء وممثلي الاتحادات والأندية المشاركة، وعبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومبارك الضفيان الأمين العام المساعد للاتحاد العربي، ونخبة من نجوم كرة القدم العربية. يذكر أن المملكة العربية السعودية ستستضيف بطولة كأس الملك سلمان لكرة القدم في أبها والباحة والطائف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز