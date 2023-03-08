الزعيم.. «عين» على الثلاثية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حافظ العين على حظوظه بتحقيق ثلاثة ألقاب هذا الموسم، بعد تأهله إلى الدور قبل النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بالفوز على مضيفه شباب الأهلي بهدفين نظيفين أول من أمس، في الدور ربع النهائي، وفي المقابل، لم يعد أمام شباب الأهلي سوى درع دوري أدنوك للمحترفين، للمنافسة عليه بتصدره الحالي لجدول ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة.

ونجح العين، في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق نقطتين فقط عن المتصدر، وذلك إلى جانب التأهل إلى نصف نهائي الكأس الغالية، وأصبح مرشحاً بقوة لتحقيق لقب أول هذا الموسم، يعوض به خسارة مباراة كأس السوبر أمام الشارقة بهدف دون مقابل.

وأكد الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على شباب الأهلي بغض النظر عن المرحلة التي يخوضها العين في هذه المسابقة الأغلى، كونه جاء في توقيت مهم وأمام منافس قوي وفي مواجهة حماسية ومثيرة، والأهم أن الانتصار قاد العين إلى التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة.

وقال «لا يفوتني أن أهنئ جمهور العين بالفوز والتأهل الذي أسهموا فيه من خلال تشجيعهم المستمر ودعمهم القوي للفريق، وسنكمل احتفالاتنا، ونبدأ بعدها في الإعداد لمواجهة مهمة في مسابقة الدوري أمام الوحدة الجمعة المقبل، في الجولة 19».

وحول الجائزة التي حصل عليها لاعب العين، المغربي المهدي مبارك، كأفضل لاعب في مباراة ربع النهائي أمام شباب الأهلي، قال: «من المهم جداً في اعتقادي أن يتطور اللاعب من مباراة لأخرى، وآخر مباراة أبدى تحسناً مهماً وننتظر منه وجميع زملائه بالفريق الأفضل، وهو يستحق جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم، وكانت التوجيهات الفنية له تكمن في التمرير بدقة، ونفذ المطلوب منه بصورة جيدة».

وحول الأداء الجيد لفريقه في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، رغم الخسارة في السوبر أمام الشارقة، قال: «في اعتقادي أننا أكدنا أننا نمضي على الطريق الصحيح، وتحدثت للاعبي الفريق بعد مباراة الشارقة، بأنهم بذلوا مجهوداً كبيراً وكانوا الأفضل، رغم عدم إحراز الأهداف، وهم يظهرون ردة الفعل القوية من مباراة لأخرى».

استراتيجية

وفي المقابل، أكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي: «العين استحق الفوز والتأهل، ونحن حاولنا العمل بالتناوب بين اللاعبين لمواجهة ضغوط المباريات في أكثر من مسابقة مهمة، ونحن لا نمنح لاعبينا راحة في بعض المباريات، لأننا نسعى دائماً للانتصار، ودفعنا باللاعبين عيد خميس وحارب سهيل مبكراً، لإصابة يوري سيزار وأحمد نور الله، ونركز الآن على مواجهة الجزيرة السبت المقبل، في الجولة 19 للدوري، ونعتبر كل مباراة مقبلة هي الأهم، ونسعى إلى تحقيق الفوز والاستمرار في صدارة الدوري».

عمل جماعي

وقال المهدي المبارك: «أشكر زملائي على جهدهم طوال مواجهة شباب الأهلي الصعبة، والتي سيطرنا عليها من البداية للنهاية أمام فريق قوي، والجائزة التي حصلت عليها ليست لشخصي، لكن للفريق كله، والجميع بذل مجهوداً كبيراً داخل الملعب، لعلمنا أننا سنواجه متصدر الدوري».

وقال بندر الأحبابي لاعب العين: «الفوز لم يكن سهلاً على شباب الأهلي، لأن الفريقين كان طموحهما الصعود إلى المربع الذهبي، وتأهلنا ليس نهاية الطموح في الكأس، لأننا نسعى للتتويج باللقب، لكننا نطوي هذه الصفحة مؤقتاً، ونركز على مباراتنا المقبلة في الدوري، وأدعو جماهير العين إلى مواصلة الدعم، خصوصاً في الديربي المقبل أمام الوحدة في الدوري».

ومن جهته، قال عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي: «دخلنا الشوط الأول، ولم نكن في المستوى المطلوب، واستقبلنا هدفاً مبكراً، وحاولنا العودة، لكننا لم نقدر، وسجل العين هدفه الثاني من ركلة جزاء، ونحن نلعب مباريات مضغوطة، وأي لاعب يمكنه تعويض الغيابات، ونحن فريق واحد، والذين بدأنا بهم اليوم، هم الأكثر جاهزية، وقدموا أداءً جيداً».

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