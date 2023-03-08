البطران: جمهور رأس الخيمة سر تحليق «الصقور»

المصدر: متابعة - محمد فضل

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أكد يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات أن جماهير إمارة رأس الخيمة بشكل عام وجماهير النادي على وجه الخصوص كانت كلمة السر ومثلت اللاعب الرقم 1 خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام دبا الحصن والتي انتهت بفوز الصقور بنتيجة 4 - 1، مشيراً إلى أن حضورها الفعال لعب دوراً إيجابياً في ظهور «الصقور» بهذا المستوى الذي قدمه وأهله للحصول على العلامة الكاملة.

ونوه إلى أن اللاعبين كذلك قدموا مستوى مميزاً أثناء المباراة بقيادة المدرب المواطن محمد الجالبوت وجهازه الفني المدرب ميلان ونايف سلطان والجهاز الإداري والطبي والجهاز المعاون للفريق، موجهاً الشكر أيضاً إلى إدارة المراحل السنية وجميع المدربين واللاعبين والعاملين بالنادي، وأكد البطران ثقته أن الفريق سيقدم مستويات متميزة في المباريات المقبلة ضمن دوري الدرجة الأولى من أجل تحقيق هدف العودة إلى دوري المحترفين.

وأضاف: نوجه الشكر لكل من ساند الفريق في مشواره السابق سواء أندية إمارة رأس الخيمة وإدارات الجاليات المقيمة في الإمارة ومنها الجالية المصرية والسودانية وجماهير النادي، واعداً بالمزيد من النتائج الإيجابية خلال مشوار المرحلة المقبلة التي تتطلب تضافر كل الجهود وكل الدعم حتى يتحقق الهدف الأول وهو العودة لدوري المحترفين.

من ناحيته دعا المدرب محمد الجالبوت لاعبي الفريق إلى ضرورة السير بالروح العالية ذاتها في مقبل المباريات عقب تحقيق الفريق لفوز عريض على دبا الحصن بنتيجة 4 - 1، مشيراً إلى أن اللاعبين قاموا بتطبيق خطته على أكمل وجه ونجحوا في انتزاع 3 نقاط غالية.

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