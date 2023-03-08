الظفرة يكثف تحضيراته للقاء البطائح

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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رفع الظفرة من درجات تحضيراته لمباراته أمام البطائح بعد غدٍ في افتتاح مباريات اليوم الأول من الجولة 19 لدوري المحترفين، وسط اهتمام إداري كبير والتي يدخلها «فارس الظفرة» بدافع معانقة الفوز الأول في النصف الثاني من المنافسة وإيقاف نزيف النقاط وإحياء أمله في البقاء بالدوري.

ويتوقع أن تشهد المباراة الظهور الأول للاعب طارق الخديم الذي انضم لكشوفات الفريق في فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة قادماً من عجمان، بعد طول غياب عن الملاعب، لتكون مباراة البطائح الأولى له في الموسم الحالي.

وشارك الخديم «32 عاماً» في مباراتين فقط خلال الموسم الماضي مع عجمان، وعمل المدرب بدر الدين الإدريسي على تحضير لاعبه في مباريات فريق الرديف السابقة والتي قدم خلالها مستوى متميزاً، وأكد جاهزيته للمشاركة والدفاع عن قميص الظفرة ليكون أحد خيارات الجهاز الفني في لقاء الجمعة، وبالمقابل يفقد الظفرة سلطان الغافري لاعب المحور الذي تعرض للإصابة في المباراة السابقة أمام الوصل، وأكدت الفحوصات حاجته للعلاج والراحة في صدمة جديدة للجهاز الفني الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في التشكيلة.

7 نقاط

ويمتلك الظفرة 7 نقاط بالمركز قبل الأخير «الثالث عشر» في جدول ترتيب البطولة، ويدخل مباراة الجمعة بخيار الفوز بعد 5 هزائم متتالية، ويضاعف من دافعه أن المواجهة تجمعه بمنافس مباشر على البقاء يتفوق عليه بفارق 9 نقاط، حيث يمتلك البطائح 16 نقطة بالمركز الحادي عشر، وفوزه يضعه قريباً من نقاط الأمان ويصعب من مهمة الظفرة في البقاء الشيء الذي يؤكد أن الصراع سيكون عنيفاً بين الفريقين على النقاط الثلاث.

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