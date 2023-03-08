عجمان في أمان مع غوران

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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أثبت فريق عجمان تميزه هذا الموسم في مشواره في عصر الاحتراف، وأكد أن أفضليته لا تتوقف فقط في دوري أدنوك للمحترفين الذي حصد فيه 32 نقطة بنهاية الجولة 18، إذ نجح في وضع بصمته بقوة في البطولة الأغلى، كأس صاحب السمو رئيس الدولة بوصوله للدور نصف النهائي أفضل نتيجة يحققها في البطولة في عصر الاحتراف، وبرز بشكل واضح في هذا المشوار الناجح للفريق «البرتقالي» مدربه الصربي غوران الذي استطاع توزيع إمكانات لاعبيه بين المباريات في مختلف المسابقات، وعبر غوران عن سعادته بما تحقق بالتأهل بين الأربعة الكبار في بطولة الكأس، واعترف في الوقت نفسه بالتباين الذي حدث في مستوى الفريق أمام البطائح بعد أفضلية وتقدم مريح في الشوط الأول ثم تراجع وتقليص الفارق في الشوط الثاني، وقال إن فريقه عانى فقدان الكرة والاستحواذ في الشوط الثاني، وإن التراجع الذي حدث يحتاج منه لمعالجات خاصة وقد حدث في آخر 3 مباريات.

وأكد غوران أن فريقه استحق التأهل رغم التراجع الذي حدث ومحاولات منافسه للعودة في النتيجة، وبارك لجمهور عجمان الفوز الغالي، ووعد بمعالجة بعض السلبيات في المباريات المقبلة.

أخطاء مؤثرة

وأرجع سعيد شخيت، مدرب البطائح، خسارة فريقه للهفوات المتتابعة وقال شخيت: «تحدّثت إلى لاعبي فريقي، وأخبرتهم بأن الطرف الأقل ارتكاباً للأخطاء سيكسب اللقاء، بدأنا المباراة بشكلٍ طيبٍ، ولكن كما تعرفون، حدثت الأخطاء، فغيّرت مجرى المباراة، وأفقدت اللاعبين تركيزهم».

وأضاف شخيت: «في الشوط الثاني، كان لدينا القدرة على التصرّف، وسجلنا هدفاً، وأضعنا الفرص، وهكذا هي كرة القدم، الجميع يعرف مباريات الكأس، وكيف أنها حافلة بالمفاجآت، وكان هدفنا بلوغ الدور نصف النهائي، ولكن قدّر الله وما شاء فعل».

واختتم شخيت تصريحاته بالتوجه بالشكر إلى لاعبيه، الذين وصلوا إلى الدور ربع النهائي لـ«أغلى الكؤوس» المرة الأولى في تاريخ النادي.

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